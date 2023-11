Weihnachten vorbereiten Wann Gans bestellen, wann was einkaufen: der Countdown

Was muss ich 4 Wochen vor Weihnachten vorbereiten?

Wann muss ich Stollen und Lebkuchen backen?

Ein guter Stollen muss mindestens zwei bis drei Wochen durchziehen, damit sich die Aromen perfekt entfalten und auch Lebkuchen schmecken erst nach etwa zwei Wochen richtig gut. Je nachdem, was in der Adventszeit auf den Tisch soll, beginnt die Weihnachtsbäckerei also spätestens Ende November.

Wann Gans für Weihnachten bestellen?

3 Wochen vor Weihnachten

Geschenke aus den USA bestellen

2 Wochen vor Weihnachten

Wann Fotobücher für Weihnachten bestellen?

Wann Weihnachtsbaum kaufen?

Checkliste 1 Woche vor Weihnachten

Heiligabend liegt 2023 an einem Sonntag - Sie können sich also vorstellen, was am Samstag davor in Supermärkten los sein wird. Kaufen Sie daher alle Lebensmittel, die nicht frisch sein müssen, schon jetzt ein. Das erspart Ihnen die Absolvierung der Nahkampfdisziplin im Supermarkt am 23. Dezember. Denken Sie auch an eventuell zu besorgende Medikamente in der Apotheke.