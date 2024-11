Lebkuchen gesund? Das weihnachtliche Superfood - doch was ist mit dem Zucker?

Besonders traditionelle Weihnachts-Rezepte sind, da sie meist in einer Zeit des Mangels entstanden sind, gesünder als moderne Leckereien. So auch die Lebkuchen, die ursprünglich bereits im 13. Jahrhundert mit viel Honig und Nüssen ausschließlich aus heimischen Zutaten hergestellt wurden - die meisten Gewürze kamen erst später dazu. Doch was ist heute am Lebkuchen gesund und was ist mit dem ganzen Zucker und den Kohlehydraten?