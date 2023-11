Ab wann Weihnachtsdeko? Studie: Wer früher dekoriert, ist glücklicher

Warum keine Weihnachtsdeko vor Totensonntag?

Im christlichen Kirchenjahr wartet man traditionell bis nach Totensonntag, dem letzten Sonntag vor dem ersten Advent, um weihnachtlich zu dekorieren. 2023 ist das der 26.11., wir können also am 27.11. losschmücken. Warum das so ist, erklärt BR-Religionsexperte Matthias Morgenroth:

Macht Weihnachtsdeko glücklich?

Da uns Weihnachten an unsere Kindheit erinnert - bei den meisten ja jene sorgenfreie Zeit ohne Verantwortung für Steuererklärungen, W-Lan-Anschlüsse, Kontoführungsgebühren und all die nervigen Dinge, die uns das Leben als Erwachsene schwer machen - wird beim Anblick von weihnachtlicher Dekoration bei vielen Menschen Dopamin ausgeschüttet. Diese Nostalgie, diese Erinnerung an unbeschwerte Zeiten, triggert also den so genannten "Botenstoff des Glücks", der uns motiviert und Vorfreude auslöst.