Päckchen verschicken Weihnachten Das sind die Fristen für Weihnachtspakete

Ein Geschenk für die Verwandten in Portugal oder die Freunde in Norddeutschland - das geht am einfachsten als Päckchen. Wann Sie Pakete vor Weihnachten losschicken sollten, damit sie pünktlich vor Heiligabend ankommen.

DHL Paket versenden

Wer für die Weihnachtspost auf DHL setzen will, sollte sein Paket spätestens am 20.12., 18 Uhr, in einer Postbank-Filiale abgeben. In kleineren Annahmestellen und Paketshops müssen die Sendungen schon am Abend vorher abgegeben werden. Im Zweifelsfall sollten Sie hier nochmal nachfragen. Als Express-Sendung sollte es auch bei einer Abgabe am 22. Dezember innerhalb Deutschlands noch klappen.

Hermespaket versenden

Stichtag ist der 20.12.2018, 12 Uhr für Sendungen innerhalb Deutschlands. Bis dahin müssen Sie Ihr Päckchen in einem Hermes Paketshop abgegeben haben. Generell rät Hermes aber wegen des erhöhten Päckchen- und Paketaufkommens, private Weihnachtspakete bis Mitte Dezember zu verschicken.

GLS Pakte verschicken

Bis 20. Dezember.

DPD Päckchen aufgeben

Bis 19. Dezember, 12 Uhr. Expresspakete bis Freitag, 21. Dezember, 12 Uhr.

Weihnachtspakete europäisches Ausland

DHL

Stichtag für den Versand in EU-Nachbarländer und die Schweiz ist 2018 der 14. Dezember. Mit dem (teureren) "Premium"-Service reicht der 17. Dezember. Für Pakete und Päckchen in die übrigen europäischen Länder wird der 10. Dezember empfohlen.

GLS

Für EU-Nachbarländer 19. Dezember 2018, in andere Länder Europas läuft die Frist bereits einen Tag vorher ab.

Hermes

Geht das Paket ins Ausland, müssen Sie Ihr Paket bis Samstag, 15.12.2018, bis 12 Uhr, in einem Hermes Paketshop abgeben.

DPD: Für den internationalen Versand in EU-Länder liegt die Abgabefrist zwischen dem 14. und 18. Dezember, je nach Zielland des Weihnachtspakets.

Pakete nichteuropäisches Ausland versenden

DHL: In außereuropäische Länder muss das Paket bis 7. Dezember mit dem teureren "Premium"-Versand verschickt werden. Für den normalen Versand war der 30.11. Stichtag.

GLS: Für Privatkunden kein Versand ins außereuropäische Ausland.

Hermes: Für Privatkunden kein Versand ins außereuropäische Ausland.

DPD: Für Privatkunden kein Versand ins außereuropäische Ausland.

Grundsätzlich gilt aber bei allen Versendern: Wer keine Enttäuschung erleben will, sollte sein Päckchen besser früher verschicken. Denn eisiges Wetter und glatte Straßen können eine pünktliche Zustellung immer verhindern, da ist es besser, es gibt einen Zeitpuffer.

