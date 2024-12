Was ändert sich 2025 Diese neuen Regelungen sind wichtig für Sie im neuen Jahr

Die wichtigsten neuen Regelungen 2025 im Überblick:

Verbraucher

Ab Mai 2025 wird man die Bilder für einen neuen Personalausweis oder Reisepass digital übermitteln können. Personalausweis und Reisepass können mit der Post zugeschickt werden, eine persönliche Abholung ist nicht mehr nötig.

Neue Doppelnamen-Regelungen ab Mai 2025.

Einheitlicher Ladekabel-Standard USB-C für Smartphones und Tablets.

Manche Kaminöfen müssen ausgetauscht oder nachgerüstet werden.

Geld

Echtzeitüberweisungen ab Herbst 2025 ohne Gebühr.

Der Mindestlohn steigt auf 12,82 Euro.

Das Porto für den Standardbrief kostet ab Januar 95 Cent.

Pflegeleistungen erhöhen sich.

Viele gesetzliche Krankenkassen erhöhen ihren Zusatzbeitrag.

Deutschlandticket kostet im neuen Jahr 58 Euro.

Die Grundsteuerreform greift.

Die Beiträge zur Pflegeversicherung steigen um 0,2 Prozent.

Strom wird teurer wegen steigender Stromumlage.

Gaskunden und Gaskundinnen müssen mit höheren Kosten rechnen – wegen der Gasnetzentgelte, die teurer geworden sind.

Gesundheit

Amalgam-Verbot der EU tritt in Kraft. Zahnärztinnen und Zahnärzte dürfen keine quecksilberhaltigen Amalgam-Füllungen mehr verwenden.

Die elektronische Patientenakte (ePA) wird für alle gesetzlich Versicherten eingeführt.

Verkehr

Höhere Benzinkosten wegen der gestiegenen CO2-Abgabe.

Autoversicherungen werden teurer.

Die Jahrgänge bis 1971 müssen ihren Führerschein bis Anfang 2025 umtauschen

Pickerlkosten für die Fahrt durch Österreich steigen.

Großbaustelle am Brenner.

Kaminöfen austauschen

Alle Holzofenbesitzerinnen und -besitzer müssen sich die Emissionswerte ihrer Öfen genau ansehen: "Öfen, die zwischen dem 1. Januar 1995 und dem 21. März 2010 in Betrieb gingen, müssen bis spätestens 31.12.2024 stillgelegt, bzw. nachgerüstet oder ausgetauscht werden", schreibt die Verbraucherzentrale. Weitere Infos finden sich hier: Kaminöfen.

Echtzeitüberweisungen werden kostenfrei

Auf dem Konto eingehende Echtzeitüberweisungen müssen bei allen Banken im Euro-Raum ab 9. Januar 2025 möglich sein, beauftragen können alle Bankkundinnen und Bankkunden Sofortüberweisungen ab 9. Oktober 2025 kostenlos. Alle weiteren Informationen zur Sicherheit und zum Hintergrund finden Sie hier: Echtzeitüberweisung – Ab 2025 keine Zusatzgebühr für Sofortüberweisungen mehr.

Der Mindestlohn steigt

Der Mindestlohn wird 2025 erhöht, er steigt von 12,41 Euro auf 12,82 Euro pro Stunde.

Briefporto steigt

Das Briefporto wird teurer, der Standardbrief kostet dann 95 Cent statt wie bisher 85 Cent. Auch der Paketversand wird teurer. Alle neuen Preise finden Sie hier: Porto Brief – Was kostet ein Brief.

Langsameres Tempo bei der Briefzustellung

Ab 2025 müssen 95 Prozent der Briefsendungen erst am dritten Tag nach Einwurf in den Briefkasten beim Empfänger ankommen. Bislang musste die Deutsche Post sicherstellen, dass ein Großteil der Briefe am ersten oder zweiten Tag nach Aufgabe am Ziel sind.

Krankenkassenbeiträge steigen

Bisher konnten die gesetzlichen Krankenkassen einen Zusatzbeitrag von 1,7 Prozent erheben. Dieser Zusatzbeitrag darf 2025 höher sein – nämlich 2,5 Prozent. Die Kassen können, müssen diesen aber nicht voll ausschöpfen. Ein Krankenkassen-Wechsel kann sich also lohnen und ist einfacher, als man denkt: Krankenkasse wechseln – So einfach geht der Krankenkassenwechsel. Und so wählen Sie für sich die günstigste Kasse: Welche Krankenkasse ist die beste.

Deutschlandticket wird teurer

Das Deutschlandticket wird ab 1. Januar 2025 statt 49 Euro dann 58 Euro kosten – weitere Infos hier: Deutschlandticket wird zum 58-Euro-Ticket und Deutschlandticket kündigen – Abo rechtzeitig kündigen.

Grundsteuerreform

Ab Januar 2025 müssen Immobilienbesitzerinnen und Immobilienbesitzer die neu festgelegte Grundsteuer zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf grundsteuer.bayern.de. Das kann auch höhere Kosten für Mieterinnen und Mieter bedeuten, denn unter bestimmten Voraussetzungen kann die Grundsteuer über die Nebenkostenabrechnung auf sie umgelegt werden.

Amalgam-Verbot

Zahnärztinnen und Zahnärzte dürfen ab Januar 2025 keine neuen quecksilberhaltigen Zahnfüllungen mehr verwenden. Grund ist ein EU-Abkommen. "Als Ersatz für die Kassenleistung im Seitenzahnbereich ist stattdessen die Versorgung mit sogenannten selbstadhäsiven Materialien ohne Zuzahlung möglich", schreibt die Verbraucherzentrale.

Elektronische Krankenakte

Für alle gesetzlich Versicherten, die nicht ausdrücklich widersprechen, soll eine elektronische Krankenakte erstellt werden. Dort werden zum Beispiel Befunde, Medikationspläne und Röntgenbilder hinterlegt. Das soll die Kommunikation der verschiedenen medizinischen Fachrichtungen untereinander erleichtern. Weitere Informationen, auch, wie man der Einrichtung einer solchen Akte widerspricht, gibt es bei BR24 und bei der Verbraucherzentrale.

Benzinkosten steigen

Etwas höhere Benzinkosten ergeben sich aus der Tatsache, dass die CO2-Bepreisung steigt. Der ADAC schätzt, dass der Spritpreis für Benzin und Diesel um rund 3 Cent je Liter höher ausfallen wird.

Autoversicherungen werden teurer

Kfz- und Motorradversicherungen werden teurer wegen der gestiegenen Reparaturkosten. Die Verbraucherzentrale schätzt, dass die Preise bis zu 20 Prozent teurer werden könnten. Da hilft nur ein regelmäßiger Vergleich der Tarife. Weitere Tipps haben wir hier: Versicherungswechsel – wie kann ich bei der Kfz-Versicherung sparen?

Führerschein umtauschen

Bis 19. Januar 2025 sollten die Jahrgänge ab 1971 ihre Führerscheine umtauschen. Hier alle Infos zum Führerschein umtauschen.

Pickerl für die Autobahnen in Österreich wird teurer

Die Tages-Vignette kostet ab Januar 9,30 Euro statt wie bisher 8,60 Euro und die 10-Tagesvignette wird von derzeit 11,50 Euro auf 12,40 Euro steigen. Alle Preise finden Sie bei der Asfinag.

Brennerbaustelle

Ab 1. Januar 2025 wird es auf der Brennerautobahn noch länger dauern. Grund dafür ist eine Mega-Brückenbaustelle. Der ADAC schreibt: "Die viel befahrene Luegbrücke im Wipptal muss aus Sicherheitsgründen saniert werden. Dafür ist auf der 55 Jahre alten Brücke für mehrere Jahre eine einspurige Verkehrsführung in beiden Fahrtrichtungen geplant."