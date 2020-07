Führerschein umtauschen Wann Sie Ihren alten Führerschein erneuern müssen

Ein rosa Papierlappen, zu groß für den Geldbeutel, das Passbild festgestanzt - viele haben ihn noch, den alten Führerschein, doch damit ist jetzt Schluss. Am 15.02.2019 entschied der Bundesrat, dass alle alten Füherscheine in neue umgetauscht werden müssen. Grund ist der Wunsch nach einem einheitlichen fälschungssicheren Führerscheindokument ab 2033 und einer Erfassung aller Führerscheine in einer Datenbank, um Missbrauch zu verhindern. Nach der sogenannten Dritten EU-Führerscheinrichtlinie (Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über den Führerschein (ABl. L 107 vom 25.4.2015, S. 68)) sollen bis zum 19.01.2033 alle vor dem 19.01.2013 ausgestellten Führerscheine umgetauscht werden.

Fristen für den Umtausch

Fast 15 Millionen Papierführerscheine, die vor dem 31.12.1998 ausgestellt wurden und rund 28 Millionen Scheckkartenführerscheine, ausgestellt zwischen 1.1.1999 bis 18.1.2013 müssen umgetauscht werden. Damit nicht alle Führerscheinbesitzer gleichzeitig ihren Führerschein umtauschen und die Behörden überfordern, wurde ein Stufenplan aufgestellt.

So funktioniert der Stufenplan:

Umgetauscht werden müssen alle Motorrad- und PKW-Führerscheine. Wann Sie mit dem Umtausch an der Reihe sind, legt folgende Tabelle fest. Relevant dafür sind Ihr Geburtsdatum und das Ausstellungsjahr des alten Führerscheins (nicht das Erteilungsdatum!).

Führerscheine, die bis einschließlich 31.12.1988 ausgestellt wurden Geburtsjahr des Fahrerlaubnisinhabers Tag, bis zu dem der Führerschein

umgetauscht sein muss vor 1953 19.01.2033 1953 - 1958 19.01.2022 1959 - 1964 19.01.2023 1965 - 1970 19.01.2024 1971 oder später 19.01.2025

Führerscheine, die ab 1. Januar 1999 ausgestellt wurden Ausstellungsjahr Tag, bis zu dem der Führerschein

umgetauscht sein muss 1999 - 2001 19.01.2026 2002 - 2004 19.01.2027 2005 - 2007 19.01.2028 2008 19.01.2029 2009 19.01.2030 2010 19.01.2031 2011 19.01.2032 2012 - 18.01.2013 19.01.2033

Quelle: Bundesverkehrsministerium

Was ist wichtig beim Umtausch?

Für den Umtausch ist die Führerscheinbehörde des aktuellen Wohnsitzes zuständig. Der Antrag kann nur persönlich gestellt werden. Dafür brauchen Sie Ihren Personalausweis oder Reisepass, ein biometrisches Passfoto und natürlich Ihren alten Führerschein.

Wichtig: Wurde Ihr alter Führerschein nicht von der Behörde Ihres aktuellen Wohnsitzes ausgestellt, dann benötigen Sie außerdem eine Karteikartenabschrift der Behörde, die den Führerschein ursprünglich ausgestellt hat. Sie können diese Karteikartenabschrift per Post, telefonisch oder häufig auch online bei der jeweiligen Behörde beantragen. Diese wird dann direkt an die neue Führerscheinstelle geschickt. Die Kosten für den Umtausch müssen Sie selbst tragen und die betragen ca. 25 Euro.

Voraussetzungen fürs Umtauschen des Führerscheins

Der Umtausch des Führerscheins ist ein rein "verwaltungstechnischer", wie das Bundesverkehrsministerium schreibt. "Ihre Fahrerlaubnis bleibt unverändert bestehen. Zusätzliche regelmäßige ärztliche Untersuchungen oder sonstige Prüfungen sind damit nicht verbunden", so das Ministerium.

Der neu ausgestellte Führerschein ist in jedem Fall auf 15 Jahre befristet. Danach muss er neu ausgestellt werden - mit neuem, aktuellem Passbild.

