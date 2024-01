Welche Krankenkasse ist die beste? Krankenversicherung wählen - hier informieren Sie sich

Gesetzliche Krankenversicherung Vergleich

Welche Krankenkasse ist am günstigsten?

Der Finanzinformationsdienst finanztip hat in seinem aktuellen Krankenkassentest (im Januar 2024) die BKK Firmus als günstigste gesetzliche Kasse angegeben. Sie ist auch in Bayern vertreten. Man zahlt einen Beitragssatz von insgesamt 15,5 Prozent, darin enthalten sind 0,9 Prozent Zusatzbeitrag.

Der allgemeine Beitragssatz der Kassen liegt bei 14,6 Prozent zuzüglich Zusatzbeitrag. Der höchste Zusatzbeitrag einer Kasse in Bayern liegt derzeit bei 2,20 Prozent und wird von der Bahn-BKK, der Knappschaft und der Securvita BKK verlangt. Die Barmer hat den Zusatzbeitrag auf 2,19 Prozent erhöht. Der Zusatzbeitrag vieler anderer Kassen in Bayern liegt unter zwei Prozent.