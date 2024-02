Überweisungen in Echtzeit Keine Zusatzgebühr mehr für Sofortüberweisungen

Anfangs gab es Sofortüberweisungen nur bei PayPal oder Klarna

Das haben private Unternehmen wie PayPal und Klarna genutzt und bieten den Service, Geld in Echtzeit zu überweisen, schon länger an und zwar kostenlos. Ganz so in Echtzeit geht es bei diesen Diensten aber nicht. Der Empfänger bekommt zwar eine Mitteilung über den Erhalt des Geldes, aber ein wenig dauert es dann doch, bis das Geld verfügbar ist. Trotzdem haben sich die Privatunternehmen damit gut auf dem europäischen Markt etabliert.