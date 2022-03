Neun Euro Ticket Wann kommt's und was passiert mit den ÖPNV-Abos?

Die Bundesregierung hat sich Ende März 2022 auf ein Entlastungspaket für alle Bürgerinnen und Bürger geeinigt. Dazu gehört auch das neun Euro Ticket, also ÖPNV-Monatstickets zum Preis von 9 Euro für insgesamt 3 Monate. Wie schaut es in der Umsetzung in Bayern aus?

Bundesverkehrsminister Volker Wissing peilt für das Neun Euro Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr den 1. Mai 2022 als Umsetzungstermin an.

Neun Euro Ticket in München

Der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) arbeitet derzeit an der Umsetzung des Neun-Euro-Tickets, das die Bundesregierung in ihrem Entlastungspaket beschlossen hat. MVV-Geschäftsführer Dr. Bernd Rosenbusch sagte, es sei klar, dass auch Abonnentinnen und Abonennten profitieren müssten. Er bittet darum, die Abos zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu kündigen. Das Neun Euro Ticket soll für den gesamten Verbund gelten. Aktuelle Entwicklungen finden Sie dann auf der MVV-Website.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), eine Tochter der Stadtwerke München und in der Stadt für Tram, U-Bahn und die Buslinien bis zur Linie 199 zuständig, will sowohl Neukunden als auch Abo-Inhaberinnen und -Inhaber mit einem Neun-Euro-Ticket ausstatten: "Ziel ist es, das Angebot allen Stammkund*innen sowie potenziellen Neukund*innen so schnell wie möglich in geeigneter Form zur Verfügung zu stellen." Hier geht es zur MVG Homepage.

Neun Euro Ticket in Augsburg

Auch in Augsburg arbeitet man derzeit an einer schnellen Umsetzung des 9-Euro Ticktes. An die Abonnentinnen und Abonnenten wird auch hier gedacht: "Aus unserer Sicht ist klar, dass auch Abonnentinnen und Abonnenten vom neuen Angebot profitieren müssen. Daher möchten wir alle Kundinnen und Kunden bitten, ihre Abos nicht zu kündigen, sondern unsere Kommunikation abzuwarten. Wir bitten hier noch um etwas Geduld," so wird AVV-Geschäftsführerin Dr. Linda Kisabaka von der Website des Augsburger Verkehrsverbunds zitiert. Dort finden Sie auch alle aktuellen Infos zum neun-Euro-Ticket in Augsburg.

Neun Euro Ticket Nürnberg

In einer Pressemitteilung des VGN, der im Süden bis Treuchtlingen und Solnhofen und im Norden bis nach Lichtenfels reicht, heißt es: "Seit dem völlig unerwarteten Beschluss der Bundesregierung zum sogenannten 9 für 90-Ticket am Donnerstag, 24. März 2022, prüft der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) [...] eine möglichst rasche Umsetzung der Pläne." Die VGN-Geschäftsführerin Anja Steidl sieht das Neun-Euro-Ticket in Nürnberg sogar als Chance: "Wir werden diese Chance zur Gewinnung neuer Fahrgäste und zur Rückgewinnung der während der Pandemie abgewanderten Kundinnen und Kunden auf jeden Fall nutzen." Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf der Website des VGN.

Neun Euro Ticket Würzburg

Der Verkehrsunternehmens-Verbund Mainfranken (VVM) umfasst die Stadt Würzburg, den Landkreis Würzburg, Stadt und Landkreis Kitzingen sowie der Landkreis Main-Spessart. Aus dem Unternehmen heißt es, dass erst die Rahmenbedingungen geklärt werden müssten. Dann informiere man über das Thema. Hier geht es zum VVM.

Neun Euro Ticket Ingolstadt

Bei der Ingolstädter Verkehrsgesellschaft (INVG) weiß man auch noch nichts Konkretes. Dr. Robert Frank sagte im Gespräch mit BAYERN 1: "Das Vorgehen war nicht abgestimmt und wir kennen auch noch nicht alle Details." Er warte auf die Ergebnisse der Arbeitsgruppe aus Vertretern und Vertreterinnen des Bundesverkehrsministeriums, der Landesverkehrsministerien, des Städtetags und des Verbunds Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). Informationen gibt es dann auf der Homepage des INVG.

Neun Euro Ticket Regensburg