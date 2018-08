Klassischer Käsekuchen Rezept mit Mürbeteig und Quark

Zutaten Käsekuchenboden

200 g Mehl

40 g Zucker

100 g Butter

1 Ei

Zutaten klassischer Käsekuchen

3 Eier, plus 2 Eigelb

500 g Magerquark

250 ml warme Milch

125 g Butter (flüssig)

75 g Zucker

1 EL Mehl

Abrieb einer ungespritzten Zitrone

Backofen auf 180 Grad vorheizen.

Welcher Boden für klassischen Käsekuchen?

Der Boden für den klassischen Käsekuchen ist ein Mürbteigboden. Dafür vermischen Sie Mehl und Zucker auf der Arbeitsfläche oder in einer großen Schüssel. Schneiden Sie die sehr kalte Butter in kleine Stücke und kneten diese zusammen mit dem Ei schnell unter die Mehlmischung. Mit ausreichend Mehl ausrollen und in eine Springform legen. Der Rand sollte etwa drei bis vier Zentimeter hoch sein.

Wie backe ich klassischen Käsekuchen?

In einer goßen Schüssel Eier und Eigelb, Zucker und Zitronenabrieb vermischen und schaumig rühren. Den Magerquark daruntermischen und zum Schluss das Mehl kurz einrühren.

Im vorgeheizten Backofen etwa 50 bis 60 Minuten backen.

