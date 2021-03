Hefeteig Hasen Rezept für niedliche Osterhäschen aus Hefeteig

Zutaten für Hefeteig Hasen:

Je nach Größe ergeben sich 4 bis 6 Hasen

Zutaten für den Teig:

500 g Weizenmehl

1/2 Würfel Frischhefe

100 g Zucker

70 g Butter

250 ml lauwarme Milch

1 Päckchen Vanillezucker, nach Bedarf noch ein bisschen Vanille-Aroma

abgeriebene Schale einer halben Bio-Zitrone

1 Prise Salz



Zum Fertigstellen:

1 Eigelb plus 1 EL Milch zum Bestreichen

Rosinen für die Hasenaugen

Hagelzucker für die Hasenpfoten und das Hasenschwänzchen (falls gewünscht)

Hefeteig Hasen - Zubereitung:

Die Milch erwärmen, bis sie gut lauwarm ist. Wichtig: Nicht heiß werden lassen. Die Milch in eine Schüssel gießen. Die Hefe einbröseln, den Zucker und den Vanillezucker dazugeben, verrühren. An einem warmen Ort gut eine Viertelstunde stehen lassen.

Das Mehl in eine Rührschüssel geben oder auf ein Backbrett häufeln. Ringsum die in Scheiben geschnittene Butter verteilen, die Prise Salz dazu und die Zitronenschale. In der Mitte des Mehls eine Mulde formen, den Milch-Vorteig hineingeben und mit ein bisschen Mehl verrühren. Ein paar Minuten gehen lassen und dann alles verkneten. Der Teig soll schön glatt sein.

Nun den Teig in einer mit einem Tuch bedeckten Schüssel an einem warmen Ort gehen lassen. Und zwar so lange, bis er sich nahezu verdoppelt hat. Wie immer bei Hefeteig, gilt: Lieber ein bisschen länger gehen lassen.

Hefeteig Häschen formen

Eigelb und Milch in einer Tasse verschlagen. Backblech mit Backpapier oder Backmatte belegen und bereitstellen. Backbrett oder Arbeitsfläche bemehlen. Darauf den Teig nochmals durchkneten. Aus dem Teig eine Rolle formen und diesen in sechs bis acht Stücke teilen. Aus jedem Teigteil wiederum vier Teile machen - eine dünne, rund 15 Zentimeter längere Rolle, zwei kleine Kügelchen für Kopf und Schwanz und eine kürzere, dickere für die Ohren. Aus der langen Rolle eine Schnecke für den Hasenkörper einrollen, dabei entstehen aus dem Ende der Rolle die Pfoten, die später mit Hagelzucker beklebt werden kann. Die dickere, kleine Rolle, als Hasenöhrchen in der Mitte teilen. Alle Teile - also Kopfkugel, Öhrchen, Körperschnecke und Schwanz mit der Eiermilch bestreichen und aneinander drücken.

Abschließend die Häschen mit der Eiermilch bestreichen, das Hasenschwänzchen und die Pfoten mit Hagelzucker bekleben und die Rosinen als Hasenaugen in den Teig drücken.

Hefeteig Hasen backen

Die Hefeteig Häschen werden bei 185 Grad Ober- und Unterhitze oder 170 Grad Umluft rund 20 Minuten goldbraun gebacken.