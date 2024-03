Osterkuchen Rezepte für Kuchen an Ostern

Osterkuchen mit Hummeln

Zutaten Osterkuchen mit Aprikosen:

Die Zutaten für den Teig miteinander vermischen und auf ein normales Backblech verteilen, bei 180 Grad für 20 bis 25 Minuten backen - eine leichte Bräunung des Kuchens ist okay, zu dunkel sollte er nicht werden. Nach dem Backen kurz abkühlen lassen und mit 4 Esslöffeln Aprikosenmarmelade bestreichen.

Zutaten Quarksahne

Aprikosen-Hummeln selber machen

Hummeln zum Backen aus Aprikosen - Anleitung

10 Aprikosen halbieren und entsteinen und auf den Kuchen legen, mit der offenen Seite nach unten. Dunkle Kuvertüre schmelzen, am besten in eine Dosierflasche geben und feine Fäden aus Schokoguss über die Aprikosenhälften geben - wie genau das geht, sehen Sie gut oben im Video. Aus dunkler und weißer Kuvertüre kleine Gesichter anfertigen, Mandelplättchen in die Aprikosenhälften stecken und zuletzt die Gesichter aufkleben. Fertig ist der herzige Osterkuchen mit kleinen Aprikosenhummeln