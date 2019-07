Reiserücktrittsversicherung Welche Versicherung brauchen Sie im Urlaub?

Bald beginnen die Sommerferien und viele fahren in den Urlaub. Welche Versicherungen Sie jetzt noch abschließen sollten, welche Stolperfallen es gibt und was Sie sich sparen können. Wir haben mit Rechtsexperten gesprochen.

Welche Versicherungen brauche ich, wenn ich in den Urlaub fahre?

"Wenn Sie Urlaub im Ausland machen, dann ist die wichtigste Versicherung überhaupt die Auslandskrankenversicherung, zudem schadet eine Unfallversicherung auch nicht. Sollten Sie einen Mietwagen im Ausland mieten, dann achten Sie darauf, dass Ihre Haftpflichtversicherung das abdeckt. Auch eine Reiserücktrittskostenversicherung und Reiseabbruchversicherung ist sinnvoll." Kai Rodegra, Rechtsexperte

Jeder braucht eine Auslandskrankenversicherung!

Egal, ob privat oder gesetzlich versichtert, eine Auslandskrankenversicherung braucht jeder. Diese Versicherung übernimmt auch die Kosten für den Rücktransport mit einem Hubschrauber, sollte Sie verletzt oder erkrankt sein. Achten Sie beim Abschluss einer Auslandskrankenversicherung darauf, dass die Kosten für den Rücktransport nicht nur übernommen werden, wenn es medizinisch notwendig ist, sondern auch, wenn es medizinisch sinnvoll ist.

Ist eine Reiserücktrittsversicherung sinnvoll?

Eine Reiserücktrittsversicherung ist sinnvoll, wenn Sie lange im Voraus eine Reise buchen, mit Kindern in den Urlaub fahren oder die Reise sehr teuer war. Denn es kann immer etwas dazwischenkommen, was Sie daran hindert, die Reise anzutreten. In diesem Fall greift die Reiserücktrittsversicherung.

Die meisten Versicherer bieten Jahresverträge für Reiserücktrittsversicherungen an. Wer eine Reiserücktrittsversicherung abschließen will, sollte deshalb auch zunächst überprüfen, ob er das nicht vielleicht schon im vergangenen Jahr getan hat. Achtung: Wer auf einem Flugportal noch einen "Reiserücktrittsschutz" abschließt, hängt oft in der Kostenfalle, weil sich dahinter ein Jahresvertrag verbirgt. Sascha Straub von der Verbraucherzentrale Bayern warnt, dass diese Pakete meist teure Lockangebote mit wenig Service sind.

Wann hilft die Reiserücktrittsversicherung?

Die Reiserücktrittsversicherung springt ein, wenn Sie die gebuchte Reise nicht antreten können. In einem Versicherungspaket sollte aber auch immer eine Reiseabbruchversicherung enthalten sein - die hilft, wenn Sie vorzeitig abreisen müssen. Da die Versicherer sehr unterschiedliche Konditionen anbieten, sollten Sie unbedingt die Tarife vergleichen. Viele schließen bestimmte Krankheiten und Notfälle aus. "Achten Sie darauf, dass die Versicherung auch bei Schwangerschaft, chronischen Krankheiten, Arbeitsplatzverlust oder -wechsel zahlt", sagt Straub. Zwar mangele es bei vielen Angeboten an Transparenz, Angebote der "Stiftung Warentest" könnten da aber weiterhelfen.

Wieviel Geld kann ich von der Reiserücktrittsversicherung erwarten?

Die Versicherung übernimmt die Stornokosten der Reise, also das, was Sie vom Veranstalter nicht zurückbekommen würden. "Bei einer seriösen Reiserücktrittsversicherung geben Sie vorher den zu versichernden Betrag an", sagt Straub. Sie schätzen also quasi wie hoch ihr Reisebudget ist. Wer einen Reisewert von 3000 Euro versichern will, muss pro Jahr mit etwa 110 bis 150 Euro für die Versicherung rechnen.

Wann ist eine extra Reiseabbruchversicherung notwenig?

Eine Reiseabbruchversicherung greift dann, wenn aus persönlichen Gründen eine Reise abgebrochen werden muss. Zum Beispiel, weil ein naher Angehöriger verstorben ist oder jemand plötzlich erkrankt. Diese Versicherung übernimmt die Mehrkosten für die Reise nach Hause, also die Umbuchung eines Fluges oder Ähnliches, und ersetzt die nicht in Anspruch genommenen Reiseleistungen, so Rechtsexperte Kai Rodegra.

Reisegepäckversicherung oder Hausratsversicherung?

Eine Gepäckversicherung ist laut Kai Rodegra eher überflüssig, denn sie schließt viel zu viele Tatbestände aus. Die Versicherung unterstellt in vielen Fällen sehr rasch, dass man nicht genug auf das eigene Gepäck aufgepasst hat.

Normalerweise beinhaltet Ihre Hausratsversicherung zu Hause eine Außenversicherung. Damit sind Sie versichert, wenn während des Urlaubs im Ferienhaus oder Hotelzimmer eingebrochen wird.

Bis wann kann ich Versicherung abschließen?

Die Versicherungen können auch sehr kurzfristig abgeschlossen werden. Bei den meisten Versicherungsunternehmen ist die Frist für den Abschluss 30 Tage vor Reiseantritt, es gibt aber auch andere Regelungen.

