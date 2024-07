Ausgebüxter Esel nach 5 Jahren wieder da Dieser Esel ist lieber ein Elch

Esel schließt sich Elchen an

Die ehemaligen Besitzer von Diesel, Terry und Dave Dewry, sind froh, endlich zu wissen, was mit ihrem Esel passiert ist - haben aber nicht vor, Diesel wieder einzufangen. Sie schrieben unter dem Originalpost: "It was heartbreaking at the time. Glad to see he is helping the heard grow." - "Damals war es herzzerreißend. Aber wir freuen uns, ihn zu sehen, wie er der Herde beim Wachsen hilft." Er sieht ja auch ziemlich zufrieden und gut integriert aus, zwischen einer Elch-Familie.