Köttbullar Rezept Rezept für schwedische Hackbällchen

Köttbullar - Schöttbullar

Die schwedischen Hackfleischbällchen spricht man übrigens "Schöttbullar"aus. Die Schweden machen ihre Köttbullar mit einer Mischung aus Rinder- und Elchhack oder ganz aus Elch-Hack. Wir verwenden für unsere Köttbullar nur Rinderhack, am besten Bio-Rinderhack. Zu Köttbullar passen Pellkartoffeln oder Kartoffelbrei. Preiselbeerkonfitüre gehört unbedingt zu den Köttbular.

Köttbullar Gewürz - Piffi Allkrydda

Zutaten Köttbullar-Rezept

Zutaten Hackbällchen

500 Bio-Rinderhackfleisch 1 Zwiebel, fein gehackt 1 EL Butter 1-2 Toastscheiben (oder 5 EL Semmelbrösel) - in etwas Milch eingeweicht und ausgedrückt 1 Ei 1-2 EL gehackte glatte Petersilie 1 Prise Muskatnuss 1/2 TL schwarzer Pfeffer 1 TL Paprikapulver edelsüß 1/2 TL Ingwer gemahlen (oder: 1/4 TL gemahlene Nelken und 1/4 TL gemahlener Kardamom) oder statt der Gewürze: 1-2 TL Piffi Allkrydda Gewürzmischung

Zutaten Köttbullar Soße

Wie mache ich Köttbullar

Toastbrot oder Semmelbrösel in einen tiefen Teller geben und die Milch dazugeben. Butter in einer kleinen Pfanne zerlassen, gehackte Zwiebel darin glasig werden lassen. Beiseite stellen und abkühlen lassen.

Hackfleisch in eine Schüssel geben und Brot oder Semmelbrösel, leicht ausgedrückt, zugeben. Gewürze und Ei zugeben, abgekühlte Zwiebelwürfel hinzufügen und alles miteinander vermengen.