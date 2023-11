Feldsalat Dressing Rezept Feldsalat mit feinem Dressing

Feldsalat-Dressing-Zutaten (für 4 Personen)

Vorbereitung des Dressings

Anrichten des Feldsalats

Das Dressing unten in die Teller oder Schüsseln verteilen, den geputzten Feldsalat darauf setzen, mit einem Trüffelhobel dünne Scheiben der rohen Champignons darüber reiben und mit ein wenig kaltgepresstem Rapskernöl beträufeln.



Tipp vom Sternekoch: Den Feldsalat richtet man am Besten auf dem etwas dickflüssigeren Dressing an, damit der Salat nicht so zusammenfällt. Beim Essen kann man es sich selbst schön vermischen.