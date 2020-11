Heidekraut pflegen Mit diesen Tipps haben sie noch länger was von Ihrer Erika

Das Heidekraut scheint im ersten Moment ein robuster Farbklecks für den herbstlichen Garten zu sein. Doch wie jede andere Pflanze hat das Heidekraut, wie auch die Schneeheide, die Englische Heide oder Glockenheide bestimmte Vorlieben, wenn es um den Standort, die Gieß-Routine usw. geht.

Heidekraut - welcher Standort ist der beste?

Wer das Heidekraut - auch Erika genannt - in den Schatten stellt, wird wenig Freude daran haben. Diese farbenfrohe Planzenart mag es am liebsten hell und fühlt sich an sonnig bis halbschattigen Plätzen besonders wohl. Gedüngt wird im Winter besser nicht, sondern erst, wenn das Wachstum wieder einsetzt, so BAYERN 1 Gartenexpertin Karin Greiner.

Heidekraut gießen

Die richtige Gieß-Routine zu finden ist beim Heidekraut gar nicht so einfach. Besonders in der kalten Jahreszeit braucht man, laut BAYERN 1 Gartenexpertin Karin Greiner "ein gutes Fingerspitzengefühl, im wahrsten Sinn des Wortes". Die Expertin rät dazu, den Finger in die Erde drücken, um den Feuchtegrad zu erspüren - das funktioniert besser als man meint. Fühlt sich die Erde trocken an, dann sollten Sie gießen. Ist die Erde hingegen noch feucht, dann warten Sie mit dem Gießen noch.

Das Heidekraut verträgt keine nassen Füße, also Staunässe oder anhaltend durchfeuchtete Erde. Jedoch dürfen die Pflanzen auch auf keinen Fall austrocknen.

Karin Greiners Experten-Tipp für's Gießwasser: Weiches Wasser wird bevorzugt, zum Beispiel Regenwasser oder abgekühltes Wasser vom Kartoffelkochen!

Heidekraut durch den Winter bringen

Häufig geht das Heidekraut den Winter über ein. Entweder die Pflanzen vertrocknen oder sie "ertrinken".

Wenn Sie das verhindern wollen, dann stellen Sie die Pflanze an einen gut geschützten Ort und wickeln Sie die Gefäße in Isoliermatte. Achten Sie darauf, das Heidekraut nicht zu übergießen. Je kälter es ist, desto geringer ist der Wasserbedarf der Pflanze, so Expertin Karin Greiner.