Orchideen Pflege Mit diesen Tipps haben Sie mehr von Ihrer Orchidee

Stehen die Orchideen im zugigen Eingangsbereich? Dann sollten Sie auf den Kauf verzichten. Davon erholen sich die Pflanzen selten und gehen nach dem Kauf schnell ein.



Dasselbe gilt für den Fall, dass Orchideen nicht eingepackt sind: Einmal der kalten Luft ausgesetzt, nimmt die Pflanze Schaden, der zwar nicht sichtbar ist, sich aber wenige Zeit später in gelb werdenden und abfallenden Blättern äußert.



Achten Sie beim Kauf darauf, dass die Blätter der Orchidee schön saftig, prall und grün sind.



Auch die Wurzeln sollten Sie näher betrachten. Sehen diese matschig aus, dann sollten Sie von einem Kauf absehen.



Hat die Orchidee kaum Knospen sondern nur offene Blüten, haben Sie nur kurz Freude an der Pflanze, da keine neuen Blüten nachkommen.



Ein Trieb, der mitten aus dem Herz der Orchidee kommt, also mitten aus den Blättern, kann ein Hinweis auf eine überaltete oder falsch gezogene Pflanze sein. Wer solche Orchideen kauft, hat wenige Zeit später nur noch den Trieb und keine Blätter mehr. Ohne Blätter kann die Pflanze leider nicht überleben.



Faustregel: Sehen Sie sich vor dem Kauf die Pflanze genau an. Hat sie viele Knospen, gesunde Blätter, gute Wurzeln und kommt kein Trieb aus der Mitte, dann können Sie die verpackte Orchidee mitnehmen.