Blätterteig Rezepte mit Blätterteig

Blätterteig-Rezept mit Suppe

250 g Pilze (z.B. Champignons, Egerlinge, Kräuterseitlinge …)

2 Zwiebeln

750 ml Gemüsebrühe

1 Schuss Weißweinessig

1 Schuss Rapskernöl

1 EL Speisestärke

Zucker

Salz

1 Pachung Blätterteig (tiefgekühlt)

2 - 3 Eigelb

Zuerst wird die Suppe gekocht: Zwiebeln schälen und in feinste Würfel schneiden. Pilze vierteln oder sechsteln (je nach Größe) und zusammen mit den Zwiebeln in einem Topf mit Öl anschwitzen. Beides mit einem Schuss Essig ablöschen. Anschließend mit Brühe auffüllen, etwas köcheln lassen und mit Salz, Zucker und noch etwas Essig süß-sauer abschmecken. Sollten Sie er gerne etwas herzhafter mögen, dann können Sie auch etwas Speck in der Brühe köcheln lassen. Die Suppe mit wenig zuvor in kaltem Wasser angerührter Stärke leicht abbinden, anschließend vom Herd nehmen und abkühlen lassen.

Die etwas abgekühlte Suppe in Tassen einfüllen. Die Tassen sollten etwa drei viertel gefüllt sein. Suppe in Tassen ca. 1,5 Stunden in den Kühlschrank stellen, damit alles richtig kalt wird.

In der Zwischenzeit einen Ausstechring bereit stellen. Er sollte einen 1 - 2 cm größeren Durchmesser als die Tassen haben. Den Blätterteig vorsichtig ausrollen und mit dem Ausstecher Kreise ausstechen. Den Rand mit Eigelb einstreichen und über die Tassen legen. Vorsicht: Verwenden Sie nicht zu viel Eigelb. Teig am Tassenrand festdrücken und noch mal Eigelb darüber streichen.

Stellen Sie die Tassen auf ein Backblech und backen Sie sie im vorgeheizten Backofen bei 200°C Ober-/Unterhitze ca. 20-25 Minuten lang. Der Blätterteig wird knusprig und die Suppe heiß. Anschließend die Tassen aus dem Backofen nehmen und in den Tassen servieren. Achtung: Die Griffe der Tassen sind sehr heiß.

Snackstangen mit Blätterteig

1 Packung Blätterteig (tiefgekühlt)

2 Eier

3 - 4 EL Sesam

3 - 4 EL fein gerieber Käse (z.B. Parmesan, Emmentaler, Gouda…)

Salz



Die Blätterteigplatten nebeneinander auf eine mit Backpapier ausgelegte Arbeitsfläche legen, vorsichtig in Streifen schneiden und mit Eigelb (oder verquirltem Ei) bestreichen. Anschließend den Blätterteig mit Salz, Sesam und geriebenem Käse bestreuen und im vorgeheizten Backofen bei 220°C Ober-/Unterhitze etwa 10-15 Minuten backen, bis sie eine goldbraune Farbe haben.

Sie haben Lust auf noch mehr Ideen mit Blätterteig? Wie wäre es mit Spargel in Blätterteig, süße Schweinsohren, einer Nutellablume oder gebackene Rosen mit Äpfel?