Sternstunden 2018 Bayerische Spitzenpolitiker singen für den guten Zweck

Auch wenn die Karten im Landtag und im Kabinett nach der Wahl neu gemischt wurden, an einer Tradition halten Bayerns führende Politiker gerne fest: Bei der Sternstunden-Gala des Bayerischen Rundfunks stellen sie sich gemeinsam auf die große Bühne in der Nürnberger Frankenhalle, um für Kinder in Not ein Weihnachtslied zu singen und damit Spenden zu sammeln.

Im Jubiläumsjahr zum 25-jährigen Bestehen von Sternstunden folgen der bayerische Ministerpräsident, viele Kabinettsmitglieder sowie Landes- und Fraktionsvorsitzende der Einladung zum Singen besonders gerne. Gemeinsam stimmen sie ein bekanntes Weihnachtslied an, dessen umgedichteter Text die Zuschauer zum Spenden animieren soll. "Fröhliches Spenden ist der Hit, 25 Jahr‘ schon mach ’ma mit" – so wird es bei der Sternstunden-Fassung von "Fröhliche Weihnacht überall" klingen. Musikalisch unterstützt werden die "Meistersinger von Nürnberg" in diesem Jahr nicht nur vom fränkischen Komiker-Duo Volker Heißmann und Martin Rassau und dem Sternstunden-Komponisten und Musiker Thilo Wolf am Flügel, sondern auch vom Münchner Rundfunkorchester. Dieses begleitet im Jubiläumsjahr zahlreiche musikalische Darbietungen auf der Gala-Bühne.

Folgende Politiker sind in diesem Jahr voraussichtlich auf der Bühne dabei (Stand: 13.12.2018): Ilse Aigner , CSU, Präsidentin des Bayerischen Landtages

, CSU, Präsidentin des Bayerischen Landtages Dr. Markus Söder , CSU, Ministerpräsident des Landes Bayern

, CSU, Ministerpräsident des Landes Bayern Staatsminister Hubert Aiwanger, FW, Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

FW, Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie Staatsminister Joachim Herrmann , CSU, Bayerisches Staatsministerium des Innern

, CSU, Bayerisches Staatsministerium des Innern Staatsministerin Melanie Huml , CSU, Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege

, CSU, Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege Staatsminister Bernd Sibler , CSU, Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

, CSU, Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst Staatsministerin Kerstin Schreyer , CSU, Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales

, CSU, Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales Staatsministerin Michaela Kaniber , CSU, Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

, CSU, Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Staatsminister Dr. Hans Reichhart , CSU, Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr

, CSU, Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr Staatsministerin Judith Gerlach , CSU, Bayerisches Staatsministerium für Digitales und Medien

, CSU, Bayerisches Staatsministerium für Digitales und Medien Eike Hallitzky , Landesvorsitzender von Bündnis 90 / Die Grünen in Bayern

, Landesvorsitzender von Bündnis 90 / Die Grünen in Bayern Katharina Schulze , Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 / Die Grünen im Bayerischen Landtag

, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 / Die Grünen im Bayerischen Landtag Ludwig Hartmann , Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90 / Die Grünen im Bayerischen Landtag

, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90 / Die Grünen im Bayerischen Landtag Natascha Kohnen, Landesvorsitzende der SPD in Bayern

Landesvorsitzende der SPD in Bayern Horst Arnold , Fraktionsvorsitzender der SPD im Bayerischen Landtag

, Fraktionsvorsitzender der SPD im Bayerischen Landtag Daniel Föst, Landesvorsitzender der FDP im Bayerischen Landtag

Landesvorsitzender der FDP im Bayerischen Landtag Martin Hagen , Fraktionsvorsitzender der FDP im Bayerischen Landtag

, Fraktionsvorsitzender der FDP im Bayerischen Landtag Dr. Günther Beckstein , Ministerpräsident a. D.

, Ministerpräsident a. D. Barbara Stamm, Landtagspräsidentin a. D.

Einen Eindruck, wie die "Meistersinger" im vergangenen Jahr stimmlich aufgestellt waren, gibt es in der BR Mediathek.

Sternstunden und Sternstunden-Gala

Seit 1993 sammelt die Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks "Sternstunden – Wir helfen Kindern" Spendengelder für kranke, behinderte und Not leidende Kinder in Bayern, Deutschland und der ganzen Welt. Rund 235 Millionen Euro haben die Zuschauer und Zuhörer des BR in dieser Zeit gespendet und damit über 2950 Hilfsprojekte unterstützt.

Beim diesjährigen Sternstunden-Tag im Bayerischen Rundfunk am Freitag, 14. Dezember sitzen von 6.00 bis 23.00 Uhr Mitarbeiter des BR und viele prominente Unterstützer an den Spendentelefonen und nehmen die Anrufe der Zuhörer und Zuschauer unter der Nummer 0137 – 10 10 200 entgegen (14ct. pro Anruf / Mobilfunkpreise können abweichen).

Auch Online-Spenden sind unter www.sternstunden-spenden.de möglich. Höhepunkt des Sternstunden-Tags ist am Abend die Sternstunden-Gala im BR Fernsehen. Musikalische Gäste sind unter anderem Nena, Rolando Villazón, Christina Stürmer und Till Brönner.