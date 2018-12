25 Jahre Sternstunden Prominente Paten - von Anfang an dabei

Die BR-Benefizaktion Sternstunden zugunsten von Kindern in Not feiert in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum. Einen wichtigen Anteil am Erfolg der Aktion hatten von Anfang an Prominente, die als Paten für Sternstunden-Projekte ihren Namen und ihr Gesicht zur Verfügung stellten. Wussten Sie, dass Richard von Weizsäcker, Sir Peter Ustinov, Hans-Dietrich Genscher und sogar der Dalai Lama einst Sternstunden-Paten waren? Hier eine annähernd vollständige Liste.