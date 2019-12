Winterreifen-Check: Darauf sollten Sie im Ausland achten!

Wie sieht es mit Ganzjahresreifen aus?

Für Ganzjahresreifen gilt, dass auch sie - wie Winterreifen - das "Alpine"-Symbol oder die M+S-Kennzeichnung aufweisen müssen. Sind diese Symbole nicht vorhanden, gelten sie als Sommerreifen.

Welche Bußgelder drohen in Deutschland?

Wer bei winterlichen Straßenverhältnissen mit seinem sommerbereiften Auto fährt, dem droht bei Kontrollen auf deutschen Straßen ein Bußgeld von 60 Euro und ein Punkt in Flensburg. Bleibt ein Auto mit Sommerreifen auf der Straße liegen und behindert andere, steigt das Bußgeld auf 80 Euro. Auch dafür gibt es einen Punkt. Werden mit Sommerbereifung andere Verkehrsteilnehmer gefährdet oder wird gar ein Unfall verursacht, können über 100 Euro fällig werden - unabhängig von den sonstigen Umständen des Unfalls.

Was gilt im Falle eines Unfalls?

Mit Sommerreifen bei winterlichen Verhältnissen einen Unfall bauen? Das kann teuer werden, denn das kann zu einer Leistungskürzung der Kaskoversicherung wegen grober Fahrlässigkeit (§ 81 VVG) führen. Das Gleiche gilt für die Haftpflichtversicherung. Auch hier kann man zur Mithaftung verpflichtet werden, auch wenn man den Unfall nicht primär verschuldet hat.

Wie sieht es mit der Winterreifenpflicht im Ausland aus?

Andere Länder andere Sitten. Wer glaubt, dass er, wenn er den Vorgaben in Deutschland Genüge tut, damit auch im Ausland gewappnet ist, der irrt.

Österreich

Für Österreich gilt ebenfalls eine situative Winterreifenpflicht. PKW müssen zwischen dem 1. November und 15. April des folgenden Jahres die Straßenverhältnisse genau im Blick haben und ggf. mit Winterreifen (mit mindestens vier Millimeter Profil) ausgerüstet sein. "Ganzjahres- oder Allwetterreifen gelten als Winterreifen, wenn sie die Kennzeichnung "M + S" tragen, so der ADAC. Schneekettenpflicht gilt in Österreich nur auf Straßen mit besonderer Beschilderung. Wer dagegen verstößt, muss bis zu 35 Euro berappen. Wenn andere Verkehrsteilnehmer gefährdet werden, können bis zu 5.000 Euro fällig werden.

Schweiz

In der Schweiz besteht keine generelle Winterreifenpflicht. Es können aber, so der Automobilclub, Bußgelder verhängt werden, wenn Fahrzeuge mit ungeeigneter Bereifung Verkehrsbehinderungen verursachen. Und bei einem Unfall mit Sommerreifen auf winterlichen Straßen "kommt eine erhebliche Mithaftung in Betracht", informiert der ADAC.

Frankreich

In Frankreich kann die Benutzung von Winterreifen für bestimmte Strecken kurzfristig vorgeschrieben werden. Schilder machen darauf aufmerksam.

Italien

Wer nach Italien fährt, für den wird es kompliziert. Denn in Italien können – je nach Region – unterschiedliche Regelungen gelten. Deshalb vor Urlaubsantritt genau schlaumachen, was wo gilt. Für einzelne Strecken kann bei Schnee und Eis die Benutzung von Winterreifen oder auch Schneeketten vorgeschrieben werden - vor allem in den Provinzen Südtirol und Mailand. Im Aosta-Tal in Italien gilt vom 15. Oktober bis 15. April eine generelle Winterreifen-Pflicht.

Wie sieht es mit Schneeketten aus?

In einigen Nachbarländern Deutschlands sind in manchen Bereichen Schneeketten vorgeschrieben - vor allem in der Nähe von Bergen und Abhängen. Denn hier stoßen auch neue Winterreifen häufig an ihre Grenzen. Schneeketten können verhindern, dass ein Wagen auf einer geschlossenen Schneedecke hängenbleibt. Wenn ein Schild auf Schneeketten hinweist, müssen diese aufgezogen werden, sonst droht ein Bußgeld.