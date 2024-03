Wetter: El Niño schwächt sich nach Wärmeperiode ab

Laut Weltorganisation für Meteorologie (WMO) besteht eine Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent, dass El Niño von März bis Mai 2024 andauern und für weitere Temperaturrekorde sorgen wird. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent herrschen im Juni neutrale Bedingungen. Es besteht die Möglichkeit, dass sich das gegenteilige Phänomen, La Niña, später im Jahr entwickelt, aber das ist zurzeit noch ungewiss. Das würde für Abkühlung sorgen.

Wetterphänomen El Niño verändert die Meeresströmungen

Das Phänomen El Niño beeinflusst das Wetter auf der ganzen Welt seit Juni 2023 zum wiederholten Male. Es erreichte im Dezember seinen Höhepunkt und war eines der fünf stärksten je registrierten Exemplare, so die WMO. Generell wirkt sich El Niño am stärksten auf südamerikanische Länder wie Kolumbien oder Peru aus. Es sorgt für Hitze und Verwüstung, weil es die Bedingungen in Atmosphäre und Ozean umdreht: Das Wasser im Westpazifik kühlt ab und drängt warmes Wasser vor die Küste Südamerikas. Aber auch der milde Winter in Deutschland soll laut Wetter-Experten teilweise eine Folge der veränderten Meeresströmungen sein.

