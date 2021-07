Wirkungslos? Wie viel Einfluss der Weltklimarat hat

"Klimakrise" möchte Christiane Textor nicht sagen. Sie spricht lieber vom Klimawandel. Textor leitet die Koordinierungsstelle des Weltklimarates in Deutschland. Das bedeutet, sie vermittelt Wissen über den Klimawandel, an die Bevölkerung, aber auch an die Politik. Eigentlich stimme sie da nicht mehr so viel optimistisch, sagt sie. "Die Aussichten sind düster." Aber: In ihrer Arbeit wolle sie sich neutral ausdrücken. Und Klimakrise sei eine Wertung.

Beratungen zum 6. Klimabericht

Die Aussage ist bezeichnend für das, was in den kommenden Wochen ansteht. Ab Montag werden mehr als 200 politische Delegierte aus 195 Staaten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Beobachter von Nichtregierungsorganisationen in Genf und virtuell zusammenkommen, um über den ersten Band des 6. Sachstandsbericht, auch Klimabericht genannt, zu diskutieren. Eine rund 30-seitige Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger wird zwei Wochen lang Zeile für Zeile durchgegangen und am 9. August veröffentlicht.

Der Fokus der Debatte liegt einerseits auf der Schwerpunktsetzung und andererseits auf jeder einzelnen Formulierung. Manche seien politisch heikel, meint Textor. Zum Beispiel: Klimakrise.

Weltklimarat als neutraler Aufklärer

Der Weltklimarat (IPCC) ist eine Institution der Vereinten Nationen. Sie wurde 1988 gegründet, um zu klären, welche Gefahr vom Klimawandel ausgeht und wie darauf reagiert werden kann. Seitdem veröffentlicht sie etwa alle sechs bis sieben Jahre Sachstandsberichte, in denen Wissenschaftler aus der ganzen Welt Erkenntnisse zum Klimawandel sammeln und aufbereiten.

Der Berichte werden in einem mehrstufigen Verfahren abgenommen. In der letzten Runde wird die Zusammenfassung diskutiert. Brisant ist sie deswegen, weil die beschlossene Zusammenfassung am Ende als Entscheidungsgrundlage für die Klimapolitik von Staaten weltweit gilt. Der fünfte und bisher aktuellste Weltklimabericht aus dem Jahr 2014 war beispielsweise wesentliche Grundlage für das Pariser Klimaschutzabkommen von 2015.