Welt-Suizid-Präventionstag - Zahlen und Fakten über Selbstmord

Wie erkennt man, dass sich jemand umbringen will?

Die Warnsignale sind nicht immer als solche zu erkennen. Laut DGS zeigen Studien, dass Menschen viel häufiger als üblich einen Arzt aufgesucht haben, bevor sie Selbstmord begingen, die Suizidgefährdung aber nicht erkannt wurde. Deutlichere Anzeichen für eine Selbstmordgefährdung sind:

Massiver Rückzug aus sozialen Beziehungen und der Umwelt

Androhung oder Ankündigung Selbstmord zu begehen

Gefühl der Wertlosigkeit

Starke Hoffnungslosigkeit die Zukunft betreffend

Aggressives Verhalten

Phase der "Ruhe" nach Anzeichen für einen Suizid

Wie sollten Angehörige und Freunde mit Suizidgefährdeten umgehen?

Das Wichtigste ist, dass man nur suizidgefährdeten Menschen helfen kann, die bereit sind, sich auf eine Behandlung einzulassen. Ein erster Schritt kann sein, die Zuversicht zu vermitteln, dass es Hilfe gibt, auch wenn Betroffene anfangs abwehrend reagieren. Empfohlen wird zudem, dass man mit Suizidgefährdeten redet, ihnen zuhört und nachfragt. Man sollte aber als Angehöriger und Freund nur so weit gehen, wie man eine solche Krisensituation ertragen kann, das heißt, seine eigenen Grenzen erkennen und wenn nötig, professionelle Hilfe für Angehörige in Anspruch nehmen.

Einem Selbstmordgefährdeten kann man auch damit helfen, dass man professionelle Hilfsangeboten heraussucht und denjenigen zu entsprechenden Ärzten und Einrichtungen begleitet.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) setzt zudem auf Suizidprävention. Wesentlich sei es, junge Menschen gegen Stress zu stärken und suizidgefährdete Personen rechtzeitig zu identifizieren und langfristig zu betreuen. Seit 2003 macht die WHO am 10. September darauf aufmerksam, dass Suizid zu den häufigsten Todesarten zählt: Etwa 800.000 Menschen weltweit nehmen sich jährlich das Leben. Das heißt: Alle 40 Sekunden stirbt auf der Welt ein Mensch durch Selbstmord. In Deutschland waren es 2017 mehr als 25 pro Tag.

Die wichtigsten Adressen

Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention (DGS) - Hilfsangebote: https://www.suizidprophylaxe.de/hilfsangebote/adressen/

Der Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.V. - Übersicht über psychiatrische Hilfen: https://www.psychiatrie.de/beratung.html

Telefonseelsorge: Tel. 0800 / 111 0 111 oder 0800 / 111 0 222 (kostenfrei). Online: https://www.telefonseelsorge.de/ (Chatberatung und Mailberatung)

Bundesweite Beratungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche (überwiegend Deutscher Kinderschutzbund): Tel. 0800 / 111 03 33

Deutsche Depressionshilfe: Info-Telefon Depression: 0800 / 334 45 33

Deutsche Depressionshilfe - Wo finde ich Hilfe?: https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe/wo-finde-ich-hilfe

Deutsche Depressionshilfe - Was Angehörige und Freunde tun können: https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe/rat-fuer-angehoerige

Welttag der Suizidprävention: http://welttag-suizidpraevention.de/

