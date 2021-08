Was ist mit der Atlantischen Umwälzströmung los?

Die Atlantische Umwälzströmung (AMOC) ist eine der wichtigsten Zirkulationssysteme unseres Planeten, sagt Niklas Boers vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). Für ihren aktuell schwachen Zustand gibt es zwei mögliche Erklärungen: Entweder hat sich die sogenannte mittlere Zirkulationszustand der Atlantischen Umwälzströmung verändert oder ihre dynamische Stabilität ist verloren gegangen. Der Unterschied ist gewaltig.

Eine Verringerung der Stabilität würde heißen, dass sich die Atlantik-Strömung der kritischen Schwelle angenähert habe, hinter der das Zirkulationssystem zusammenbrechen könnte, erklärt Boers. Das hätte Einfluss auf das Klima weltweit und besonders auf das Klima in Westeuropa.

Atlantische Umwälzströmung - PIK sieht Anzeichen für einen Zusammenbruch

Meldungen, dass sich der Golfstrom abschwächt - und damit das Strömungssystem, in das er eingebettet ist - gibt es seit Jahren. Was ist also neu an dieser Mitteilung des Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung? Niklas Boers vom PIK sagt, er habe "Fingerabdrücke" gefunden: Der Forscher hat die Muster von Temperatur und Salzgehalt auf der Atlantik-Oberfläche ausgewertet. Ergebnis: Die Analyse dieser "Fingerabdrücke" in acht unabhängigen Indizes deute darauf hin, dass die Abschwächung der AMOC während des letzten Jahrhunderts wahrscheinlich mit einem Stabilitätsverlust verbunden sei, gibt das PIK bekannt.

Was schwächt die Atlantische Umwälzzirkulation?

Die AMOC hat sich verändert, weil sich auch ihr Einflussbereich verändert hat. Der Atlantik sei wärmer geworden. Der grönländische Eisschild schmelze ab, wodurch Süßwasser in den Atlantik geflossen sei. Zunehmende Niederschlagsmengen und Wasser aus Flüssen kämen noch hinzu. Dazu muss man wissen, dass Süßwasser leichter als Salzwasser ist und die Tendenz des Wassers im Nordatlantik verringert, von der Oberfläche in größere Tiefen abzusinken, was einer der Antreiber der Umwälzung ist.

Dass diese Süßwassermengen bereits eine solche Reaktion hervorrufen würden, hätte er nicht erwartet, sagt Boers. Die Faktoren müssten zwar noch näher untersucht werden - klar sei jedoch schon jetzt, dass sie mit dem menschgemachten Klimawandel in Verbindung stünden. Boers sieht früher und deutlicher als erwartet klare Anzeichen für einen Stabilitätsverlust der AMOC. Das System bewege sich hin zum kritischen Schwellenwert, und jedes Gramm CO2, das noch freigesetzt werde, erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass die AMOC irgendwann den kritischen Wert erreicht, sagt Boers. Werde der kritische Punkt überschritten, werde die AMOC innerhalb weniger Jahrzehnte weitgehend zum Erliegen kommen.

Schwache Atlantische Umwälzströmung - Unberechenbare Variable Klimawandel

Wann sich die Atlantische Umwälzströmung weiter abschwächen wird oder ganz zum Erliegen kommt, ist schwer vorherzusagen, denn in dieser Gleichung gibt es eine unberechenbare Variable: den Klimawandel. Wie sich die AMOC verändert, hängt auch davon ab, wie viel CO2 freigesetzt wird und wie stark die Temperaturen dadurch steigen, sagt Boers. Unklar sei auch, wie viel wärmer es in der Arktis werde und wie stark der Süßwasserfluss in den Atlantik durch den Temperaturanstieg zunehme. Die Studie wurde am 5. August 2021 im Fachmagazin "Nature Climate Change" veröffentlicht.

Info: Die Atlantische Umwälzströmung

Sie heißt auch Atlantische Umwälzzirkulation oder thermohaline Zirkulation des Atlantiks (Englisch: Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC). Hinter dem technischen Namen verbirgt sich ein komplexes Strömungssystem, das warmes und kaltes Wasser im Atlantik in verschiedenen Tiefen umwälzt. Warmes Wasser aus den Tropen wird an die Ozeanoberfläche und Richtung Norden befördert, kaltes Wasser in die Tiefe und Richtung Süden. In Westeuropa sorgt die Atlantische Umwälzströmung dafür, dass wir vergleichsweise milde Temperaturen haben. Der Golfstrom ist ein Teil des Strömungssystems, das das Klima weltweit beeinflusst.