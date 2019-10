Warum Tiefsee-Anglerfische so schön leuchten

Anglerfische der letzten 20 Jahre untersucht

Forscher des DEEPEND-Konsortiums, eines Zusammenschlusses mehrerer Meeresbiologen in den USA, haben dazu in den letzten 20 Jahren mehrere Anglerfische im Golf von Mexiko gefangen und sie und die Bakterien untersucht. Schon länger war bekannt:

"Die Bakterien haben eine reduzierte DNA, und das ist ein Zeichen dafür, dass sie außerhalb ihres Wirtstiers nicht überlebensfähig sind." Ass. Prof. Tory Hendry, Mikrobiologe, Cornell Universität, USA

Jetzt wollten sie es aber genauer wissen und haben darum sieben Anglerfische und zwei Bakterienarten, die biolumineszent sind, genauer angeschaut. Das überraschende Ergebnis: Obwohl die Anglerfische innerhalb eines Zeitraums von 20 Jahren gefangen worden sind, waren die Bakterien in der "Angel" zu 99 Prozent identisch. Wären die Bakterien unterschiedlich, würde das bedeuten, dass sie von einer Fischgeneration zur nächsten weitergegeben und sich mit ihrem Wirtstier verändern würden.

Da die Bakterien aber zu 99 Prozent identisch waren, und zwar über verschiedene Fischarten hinweg, bedeutet das: Die Bakterien entwickeln sich unabhängig von ihrem Wirt. Die Forscher vermuten darum, dass die Bakterien in den Leuchtangeln aus dem Wasser kommen.

Leuchtende Bakterien in der Angel

Dazu passt auch, dass man mittlerweile weiß, dass Anglerfische die Bakterien erst in ihren Körper aufnehmen, wenn die Lichtangel vollständig entwickelt ist. Weil die leuchtende Angel Poren besitzt, können sich die Forscher sogar vorstellen, dass die Fische einen Teil der Bakterien im Laufe ihres Lebens zurück ins Meer spritzen und so den Vorrat an leuchtenden Bakterien im Wasser für jüngere Fische bereitstellen.