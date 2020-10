Vorsicht Wildwechsel! So verhalten Sie sich bei einem Wildunfall

Wildtiere finden in der Herbstzeit auf den Feldern nicht mehr ausreichend Nahrung und überqueren Straßen auf der Suche nach anderen Futterquellen. Die zunehmend schlechten Witterungsbedingungen verbunden mit eingeschränkten Sichtverhältnisse verstärken die Gefahr eines Wildunfalls zusätzlich.

Erhöhter Wildwechsel bei Dämmerung!

Vor allem in der Abenddämmerung und im Morgengrauen besteht erhöhte Wildwechselgefahr. Das Wild sucht in Wäldern und auf Feldern Futter, beziehungsweise kehrt von der Nahrungssuche zurück. Die Lebensräume für die Tiere werden weniger: Um zum Futterplatz zu gelangen, muss das Wild häufig Straßen überqueren. Geblendet vom Licht der Scheinwerfer bleiben die Tiere bewegungslos stehen.

Immer mehr Wildunfälle in Bayern

Die Zahl der Wildunfälle auf Bayerns Straßen ist in den vergangenen Jahren nach Angaben des Bayerischen Innenministeriums wieder gestiegen: Von 57.275 Wildunfällen im Jahr 2008 auf 82.000 im Jahr 2019. Das ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um mehr als acht Prozent. Auch die Zahl der dabei verletzten Personen sei angestiegen - um zwei Prozent auf 520, vier Personen seien sogar bei Wildunfällen getötet worden, so Innenminister Joachim Herrmann. Und dabei handelt es sich nur um die Fälle, die der Polizei gemeldet wurden. Rund drei Viertel aller Wildunfälle sind Zusammenstöße mit Reh-, Rot- oder Damwild, wovon das Rehwild besonders häufig beteiligt ist.

Neue Warntafeln zum Wildwechsel in Bayern

Als Gründe für den Anstieg nannte Herrmann den hohen Wildbestand. Umso wichtiger sei eine angepasste Geschwindigkeit. Um Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer besser zu sensibilisieren, werden derzeit vom Bayerischen Jagdverband landesweit an besonderen Brennpunkten 1.500 Warntafeln zur Vermeidung von Wildunfällen aufgestellt. Die Wildwarntafeln zielen mit emotionalen Bildern, etwa eines hilflosen Jungfuchses, darauf ab, die Verkehrsteilnehmer zu einem verantwortungsvollen Fahren aufzufordern.

Was tun, wenn ein Wildtier am Straßenrand entdeckt wird?

Als Faustregel gilt: Wenn ein Tier die Straße überquert hat, ist mit weiterem Wild zu rechnen. Steht ein Wildtier bereits neben oder auf der Straße, sollte man bremsen, abblenden und möglichst hupen. Wichtig ist es dabei natürlich, den nachfolgenden Verkehr im Auge zu behalten. Zur eigenen Sicherheit sollte der Autofahrer kein Ausweichmanöver probieren. Die Gefahr durch hektische Lenkradbewegungen in den Gegenverkehr zu geraten oder am nächsten Baum zu landen, ist groß. Der so verursachte Schaden kann wesentlich höher sein als nach einer Kollision mit dem Tier.