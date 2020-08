Vor 150 Jahren wurde die Pädagogin Maria Montessori geboren

Montessori-Pädagogik auch für gesunde Kinder

Nach ihrer Station in der Psychiatrie nahm die Ärztin Maria Montessori auch gesunde Kinder und ihren Bildungserfolg in den Blick. Der unsinnliche und geisttötende Schulalltag, wie sie ihn beschrieb, sei auch für diese Kinder schädlich.

1907 eröffnete die Reformpädagogin ein Kinderhaus zur Betreuung von Vorschulkindern in einem Armenviertel Roms, das "Casa dei Bambini". Hier machte sie wichtige Erfahrungen, um ihre Methode und ihre Materialien zu schärfen.

So beobachtete sie ein Mädchen, das ganz versunken in sein Spiel war und gar nicht bemerkte, dass es samt Stuhl hochgehoben wurde. Maria Montessori nannte das Verhalten: "Polarisation der Aufmerksamkeit", eine starke Konzentration auf eine Tätigkeit. Mindestens genauso wichtig aber war: Das Kind lernte ohne Lehrer.

Maria Montessori glaubte daran, dass man sich auch im frühen Kindesalter selbst "erziehen" könne. Ab 1909 bildete sie auch Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Welt in ihrer Methode aus.

Zäsur während des Nationalsozialismus

Als der Zweite Weltkrieg 1939 ausbrach, war Maria Montessori mit ihrem Sohn Mario in Indien. Erst nach dem Krieg kehrte sie 1946 wieder nach Italien zurück, nachdem sie in den Jahren davor mehr als tausend indische Lehrer in der Montessori-Pädagogik ausgebildet hatte. Noch zu ihren Lebzeiten wurden zahlreiche "Montessori-Schulen" gegründet.

Maria Montessori wurde 81 Jahre alt, sie starb kurz vor ihrem 82. Geburtstag am 6. Mai 1952 in den Niederlanden.

Konzept hinter den Schulen

In Montessori-Schulen wird bis heute klassenübergreifend unterrichtet. Die "Freiarbeit" ist eines der wichtigsten Merkmale, jedes Kind kann selbst bestimmen, womit es einen Großteil der Zeit in der Schule ausfüllen möchte. Das geht einher mit der Erziehung zur Selbstständigkeit, ganz nach dem Motto: "Hilf mir, es selbst zu tun". In Montessori-Schulen gibt es auch eine Fülle an Materialen, die alle Sinne ansprechen sollen. Die Lehrerinnen und Lehrer haben die Aufgabe des Begleiters und der Beobachterin.