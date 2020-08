Reformpädagogik Maria Montessori und ihre Pädagogik

Ärztin und Pädagogin Die Ärztin und Pädagogin Maria Montessori im Jahr 1919 Maria Montessori wird 1870 bei Ancona geboren. Sie ist das einzige Kind des Staatsbeamten Alessandro und der Gutsbesitzertochter Renilde Montessori, die ihre ehrgeizige Tochter unterstützt. Maria möchte Medizin studieren, das hat noch keine Italienerin vor ihr gewagt. Sie setzt sich durch, darf aber den Vorlesungssaal stets nur als Letzte betreten und in Gegenwart von Männern nackte Männerleichen weder sehen noch berühren. So ist sie gezwungen, im Fach Anatomie die Leichen nachts alleine zu sezieren. Mit 26 ist sie Doktor der Medizin, Italiens erste Ärztin und ein Star der Frauenbewegung. Ihre Lehrjahre erlebt sie in der römischen Psychiatrie, dort vollzieht sich ihr innerer Wandel von der Medizin zur Pädagogik. Als Assistentin besucht sie "Irrenanstalten", um Kinder zur Behandlung auszuwählen und sieht eine Gruppe geistig behinderter Kinder, die sich in einem völlig leeren, sterilen Raum nach dem Essen auf die Brotkrumen stürzen, um mit ihnen zu spielen.

Erfolg mit Sinnesmaterial Rechnen lernen mit Montessori-Sinnesmaterial Maria Montessori liest die Bücher des Pariser Psychiaters Edouard Seguin, der die Idee hatte, geistig behinderte Kinder durch Ansprache an die Sinne zu fördern. Das hat Maria später in ihrem ersten Kinderhaus in Rom, dem "Casa dei Bambini", auf gesunde Kinder übertragen. Das scheinbare Spiel mit Montessori-Material ist deshalb so erfolgreich, weil die Effizienz des Lernens durch eigenes Handeln am höchsten ist. Es gelingt ihr, einigen geistig Behinderten aus der Psychiatrie Lesen und korrektes Schreiben in Schönschrift beizubringen. Während alle die Fortschritte ihrer Schützlinge bewundern, macht sie sich Gedanken darüber, warum gesunde Kinder in den gewöhnlichen Schulen auf so niedrigem Niveau gehalten werden, dass sie bei Intelligenzprüfungen von den behinderten Schülern eingeholt werden. Den Grund sieht sie im unsinnlichen und geisttötenden Schulalltag.

Kinderhaus in Rom Montessori-Kinderhaus in Rom im Jahr 1951 Maria Montessori entwickelt und verfeinert ihre Materialien, verlässt die Psychiatrie und kümmert sich fortan nur noch um gesunde Kinder. 1907 eröffnet sie die "Casa dei Bambini", ein Kinderhaus zur Betreuung von Vorschulkindern im Armenviertel Roms. Dort beobachtet sie eines Tages ein dreijähriges Mädchen, das so versunken mit kleinen, versenkbaren Holzzylindern spielt, dass es nicht einmal bemerkt, wie es samt Stuhl hochgehoben wird. Später nennt Maria das Phänomen: Polarisation der Aufmerksamkeit. Heute würde man sagen: äußerste Konzentration. Vor allem aber: Lernen ohne Lehrer. 1909 kommt das erste Buch Maria Montessoris heraus: "Selbsttätige Erziehung im frühen Kindesalter" (deutsche Übersetzung 1913). Ab 1909 bildet sie Schülerinnen und Schüler aus. Teilnehmer aus aller Welt besuchen ihre Kurse. In vielen Ländern werden Montessori-Einrichtungen gegründet. Während der Zeit des Nationalsozialismus sind Montessori-Einrichtungen verboten, ebenso in kommunistischen Ländern.