Ein Vogelküken fällt aus dem Nest - Was tun?

Vögel nur in Notfällen in Auffangstationen geben

Wichtig sei außerdem zu wissen, so der Vogelexperte, dass die potenzielle Anwesenheit von Beutegreifern, also Habichten, Sperbern, Mardern, Füchsen oder Rabenvögeln, kein Grund dafür sei, ein gesundes Tier einfach einzusammeln. "Beutegreifer sind immer anwesend und Vögel haben durchaus Methoden, sich zu schützen". Deshalb müsse man bei natürlichen Beutegreifern auch Verständnis dafür haben, dass diese selbst Jungtiere haben, die ernährt werden müssen. Hauskatzen sollten jedoch laut Ferdinand Baer optimalerweise in der Jungvogelzeit im Haus gehalten werden.

Generell gelte, so Baer: Vögel sollten nur in Notfällen in Auffangstationen gegeben werden, denn die natürliche Aufzucht in der Familie funktioniere besser als in einer Päppelstation. Hinzu komme der Stress für die Vögel, wenn sie aus ihrem natürlichen Umfeld entnommen werden.

Welche Anlaufstellen sind die richtigen?

Offizielle Auffangstationen sind rar in Bayern. Oft sind es Privatleute, die kranke oder verletzte Vögel aufnehmen und aufpäppeln. Ohne die Hilfe der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer würde es also auch in diesem Bereich nicht gehen.

Ein Problem ist jedoch, auch für den Vogelexperten beim LBV: Es ist nur schwer ersichtlich, ob eine Auffangstation eine offizielle Genehmigung hat und ob die Tiere dort artgerecht untergebracht und versorgt werden. Dafür sei eine Wohnung nicht geeignet, so Ferdinand Baer. "Wildtiere sollten nicht vermenschlicht werden, es bedarf eines sachlichen Umgangs."

"Wer einen Vogel oder ein anderes verletztes Tier abgeben will, sollte deshalb unbedingt darauf achten, dass Wildtiere auch als solche behandelt werden", sagt Baer. Das bedeute: Kein zu intensiver Kontakt mit den Menschen. Jungtiere sollten nach Möglichkeit auch nicht alleine aufgezogen werden.

"Grundsätzlich wäre es wünschenswert, wenn es mehr gute Auffangstationen und Päppelstellen in Bayern gäbe, die einheitlichen Standards entsprechen und auch kontrolliert würden. Leider unterliegt Tierschutz oft sehr individuellen Ansichten, sowohl seitens der Päppler als auch der Ämter." Ferdinand Baer, Landesbund für Vogelschutz

LBV: Ziel sollte immer die Auswilderung sein

Wenn ein aus dem Nest gefallenes Vogelküken in einer Auffangstation wieder aufgepäppelt oder ein Vogel von seinen Verletzungen geheilt ist, dann muss das Ziel immer die Auswilderung sein, betont Baer. Wildvögel dürften nicht einfach einbehalten werden. "Jedes geschützte Tier in Menschenhand muss bei längerem Aufenthalt den Behörden gemeldet werden, bei dauerhafter Haltung muss eine Genehmigung vorliegen."

Nicht nur Vogelküken sind ab und an auf menschliche Hilfe angewiesen. Der LBV gibt hier Tipps, wie Sie mit anderen aufgefundenen Tieren - etwa Igeln, Eichhörnchen oder Fledermäusen - umgehen können.

Im Video: Wildvogelhilfe Unterfranken