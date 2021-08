Varianta Delta nu este mai periculoasă pentru vaccinați

În Anglia, autoritățile au o imagine de ansamblu foarte clară asupra răspândirii diferitelor variante ale coronavirusului SARS-CoV-2. Când un test pentru coronavirus este pozitiv, structura genetică a virusurilor din eșantion este secvențiată acolo mult mai frecvent decât în majoritatea celorlalte țări europene. Cu ajutorul acestei secvențieri pot fi detectate variantele virusului.

Autoritatea de sănătate din Marea Britanie (Public Health England - PHE) publică în mod regulat date actualizate cu privire la tulpinile noi, îngrijorătoare ale virusului. Aceste informații sunt folosite și de către oamenii de știință din străinătate, pentru a urmări răspândirea diferitelor variante.

Aceste date de la PHE sunt folosite însă și de către cei care consideră că virusul este inofensiv sau că pandemia nu există. Aceștia citează apoi surse oficiale, care aparent le susțin afirmațiile, pentru a discredita măsurile de combatere a pandemiei. Metodele folosite sunt bine cunoscute: prezintă doar cifrele care le convin, dar trec sub tăcere contextul, necesar pentru a putea încadra corect datele.

Citiți toate articolele #Faktenfuchs multilingve aici.

Afirmația falsă 1: Varianta Delta este mai puțin periculoasă decât variantele anterioare

"Varianta Delta este cea mai inofensivă dintre cele identificate până acum. Este mai inofensivă decât orice gripă", se poate citi, de exemplu, într-o postare de pe site-ul lui Boris Reitschuster.

Peter F. Mayer, autorul articolului, susține această afirmație cu cifre de la PHE (SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England: technical briefing, edițiile 16 - 18). În acest briefing sunt listate tabelar cifrele privind cazurile de Covid-19 confirmate și variantele de virus detectate. În plus, sunt prezentate numărul deceselor și așa-numita rată de risc de fatalitate (Case Fatality Rate - CFR) pentru fiecare variantă a virusului.

CFR indică procentul deceselor cauzate de o anumită boală - în acest caz, Covid-19 - raportat la numărul total de persoane diagnosticate. Persoanele asimptomatice nu sunt luate în considerare la calcularea acestei rate.

La prima vedere, datele PHE par să confirme afirmația că varianta Delta provoacă mai puține decese decât alte variante ale coronavirusului. În ediția 18 a raportului PHE, din 9 iulie 2021, în coloana Case Fatality Rate scrie, într-adevăr, Alpha 1,9%, Beta 1,4% și Delta 0,2%.

Conform PHE, cifrele corespunzătoare diferitelor variante nu pot fi comparate

În articolul publicat pe site-ul lui Boris Reitschuster lipsește însă o informație esențială. PHE atrage atenția în textul dinaintea tabelului și, de asemenea, într-o notă de subsol, sub tabel: "Note case fatality rates are not comparable across variants." În traducere: Ratele deceselor provocate de variante diferite nu pot fi comparate între ele. Iar motivul este următorul: Variantele de coronavirus au fost răspândite diferit în momente diferite.

Varianta Delta a apărut în Marea Britanie doar după ce o mare parte a populației (în special grupurile de risc) fusese deja vaccinată și astfel protejată împotriva formelor grave ale bolii. De asemenea, opțiunile de tratament pentru Covid-19 s-au îmbunătățit pe parcursul pandemiei. În plus, în iarna 2020/21, când încă era dominantă varianta Alfa, presunea asupra sistemului britanic de sănătate a fost atât de mare, încât nu toți pacienții cu Covid-19 au putut fi tratați la fel de bine cum se întâmplă în prezent.

Din toate aceste motive, rata mai mică a deceselor în cazul variantei Delta comparativ cu alte variante nu demonstrează că varianta Delta este mai puțin periculoasă - ci arată, de fapt, succesul campaniei de vaccinare în Marea Britanie.

Afirmația falsă 2: Persoanele vaccinate cu ambele doze mor mai des decât cele nevaccinate, în urma infectării cu varianta Delta

Ediția nr. 18 a raportului PHE conține și alte tabele. Unul dintre ele arată câte persoane infectate cu varianta Delta au necesitat tratament de urgență și/sau au decedat, de la începutul lunii februarie până la sfârșitul lunii iunie.

De asemenea, se precizează dacă persoanele în cauză au fost vaccinate cu o doză, cu ambele doze sau deloc. În total, în această perioadă au fost confirmate 123.620 de cazuri de Covid-19 cu varianta Delta. 10.834 dintre cei infectați fuseseră vaccinați cu ambele doze ale vaccinului, 71.932 au fost nevaccinați. Dintre cei vaccinați cu ambele doze au decedat 118, dintre cei nevaccinați 92. Oponenții vaccinării folosesc aceste cifre pentru a afirma că, în urma infectării cu varianta Delta, au murit mult mai multe persoane vaccinate cu ambele doze decât persoane nevaccinate.

Și în acest caz este vorba însă despre o interpretare greșită a cifrelor. Numărul aparent ridicat de decese ale persoanelor vaccinate poate fi explicat prin statistici și prin următoarele două aspecte. Pe de o parte, vaccinurile nu conferă o protecție totală. Pe de altă parte, numărul persoanelor vaccinate cu ambele doze crește continuu.

Vaccinurile împotriva Covid-19 împiedică infectarea în 66 - 95% din cazuri, după cum au arătat studiile efectuate în scopul aprobării acestora. La aceste studii au participat însă, în principal, subiecți tineri și sănătoși. Persoanele vârstnice și cele cu un sistem imunitar slăbit au fost subreprezentate. Acestea din urmă prezintă însă un risc mai mare de a face o formă gravă de Covid-19, de aceea au fost vaccinate înaintea celorlalte.

Dar, în cazul lor, vaccinurile nu par să funcționeze la fel de eficient ca în cel al persoanelor tinere și sănătoase. Aceasta înseamnă că vor fi în continuare oameni care, chiar dacă s-au vaccinat complet, se vor infecta cu coronavirusul, se vor îmbolnăvi de Covid-19 și vor muri. Și majoritatea vor fi persoane din grupurile de risc. Pentru că o persoană grav bolnavă și/sau bătrână este expusă riscului de deces în mai mare măsură decât una cu un sistem imunitar intact, chiar și atunci când a fost vaccinată.

Pe de altă parte, din ce în ce mai mulți oameni sunt vaccinați cu ambele doze și procentul lor din populația totală este în creștere. Astfel crește și numărul celor vaccinați care se infectează, în ciuda vaccinării, se îmbolnăvesc și mor. Totuși, cei nevaccinați reprezintă în prezent majoritatea celor infectați, deoarece se infectează mai des (conform PHE, persoanele nevaccinate cu vârsta sub 65 de ani s-au infectat de trei ori mai des decât persoanele vaccinate din aceeași grupă de vârstă) . Cu toate astea, doar foarte puțini oameni nevaccinați mor de Covid-19, deoarece în Marea Britanie majoritatea celor care nu au fost (încă) vaccinați sunt tineri.

Rezultă că, cu cât sunt mai mulți oameni care au fost vaccinați, cu atât crește procentul acestora în totalul celor decedați din cauza Covid-19. Și invers: când scade numărul celor cărora nu li s-a administrat vaccinul, scade și proporția celor nevaccinați care au murit din cauza Covid-19. Indiferent de procente, numărul total de decese provocate de coronavirus într-o anumită perioadă de timp scade treptat, deoarece vaccinarea își arată efectele, atât în Marea Britanie, cât și în alte țări.

O comparație relevantă, postată pe Twitter de Christoph Rothe, profesor de statistică la Universitatea din Mannheim, arată cât de ușor se pot trage concluzii greșite din statistice privind decesele provocate de coronavirus. Referitor la numărul de decese din cauza Covid-19, acesta arată că: în Marea Britanie, aproape toate decesele cauzate de varianta Delta au fost înregistrate la grupa de vârstă de peste 50 de ani. În această grupă există o rată de vaccinare de aproximativ 93%. De aici reiese că aproape 60 la sută din totalul deceselor s-a produs la cele șapte procente de persoane nevaccinate din categoria de peste 50 de ani.

Concluzie

Datele furnizate de PHE și citate de coronasceptici sunt corecte, dar sunt scoase din context. Afirmația că varianta Delta este mai puțin periculoasă, însă provoacă mai multe decese printre persoanele vaccinate nu este susținută de aceste cifre.

În primul rând: Cifrele din diferite etape ale pandemiei nu pot fi comparate între ele. Cu cât crește numărul persoanelor vaccinate împotriva Covid-19, cu atât coronavirusul devine mai puțin periculos pentru întreaga populație. Care dintre mutațiile coronavirusului este predominantă în prezent are mai puțină importanță.

În al doilea rând: Vaccinurile nu au o eficacitate de 100%. Pe măsură ce sunt mai mulți oameni cărora li s-a administrat vaccinul, crește și numărul celor care, în ciuda vaccinării, se infectează, se îmbolnăvesc și mor. Dar proporția celor nevaccinați în decesele provocate de coronavirus scade doar aparent. O comparație directă arată că persoanele vaccinate sunt mult mai bine protejate împotriva unei evoluții severe sau fatale a Covid-19 decât cele nevaccinate.