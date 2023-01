Studie: Neue Verhütungsmethode durch "ausgeschaltete" Spermien

Knapp 50 Millionen: So viele Spermien verlassen bei einem Milliliter Samenerguss durchschnittlich den Körper eines Mannes. Potenziell viele Chancen, eine Eizelle zu befruchten. Wissenschaftler aus den USA und Belgien haben jetzt einen Weg vorgestellt, der wahrscheinlich jedes einzelne Spermium daran hindern könnte – und das ganz ohne Hormone, wie etwa bei der Pille bei Frauen.

Für Befruchtung: Spermium muss Oberflächenspannung verändern

Damit ein Spermium mit einer Eizelle verschmelzen kann, muss es seine Oberflächenspannung verändern. Dazu pumpt es Kaliumionen aus seiner Zelle heraus. Dieser Vorgang findet in einem bestimmten Kaliumkanal statt.

Substanz kann Spermien "ausschalten"

Das Besondere der aktuellen Studie ist, dass es eine Substanz gibt, die in der Lage ist, diesen Kanal zu hemmen. Und damit könnten die Spermien "ausgeschaltet" werden, erklärt Mediziner Artur Mayerhofer vom Biomedizinischen Centrum München. Auch wenn er nicht an der Studie beteiligt war, hält er deren Ergebnisse für enorm wichtig. Zum einen könnten sie zeigen, warum manche Männer bisher scheinbar ohne Grund unfruchtbar sind – etwa weil dieser Kaliumkanal blockiert ist. Zum anderen sieht Artur Mayerhofer auch durchaus die Chance auf ein neues Verhütungsmittel, das möglichst wenig in den Körper eingreift.

Fazit: Anwendung der Methode wieder über die Frau

Nur: An ein Mittel für Männer glaubt er dabei nicht: Der Angriffspunkt ist natürlich ein Spermium. Aber die Anwendung, die kann man sich wahrscheinlich nur in Form einer Creme oder eines Gels vorstellen, aus meiner Sicht bei der Frau. So bliebe die Verhütung am Ende doch wieder an den Frauen hängen.