Aufgedeckt und ausgegraben: Spektakuläre Schatzfunde in Bayern

Bevor 2004 am südlichen Ortsrand von Oberding im oberbayerischen Landkreis Erding ein Wohnhaus gebaut werden sollte, rückten erst einmal archäologische Experten an. Denn der Bauplatz lag bekanntermaßen im Bereich einer Siedlung aus der frühen Bronzezeit. Dennoch war der Fund, den die Experten machten, unerwartet und sensationell: In etwa 1,30 Meter Tiefe fanden sich am Rande einer frühbronzezeitlichen Abfallgrube zwischen Tierknochen und Gefäßscherben fast 800 Kupferbarren mit einem Gesamtgewicht von 82 Kilogramm. Zu Bündeln geschürt lagen die malachitfarbenen Kupferstangen in einer höhlenartigen unterirdischen Nische. Um das geplante Bauvorhaben nicht über Gebühr zu verzögern, wurden die Spangenbarren in Erdblöcken abtransportiert und erst im Labor von Restauratoren freigelegt – auch um die Lage der Blöcke in der Erde exakt dokumentieren zu können.

Umfangreichster Spangenbarrenfund seiner Art in Europa

Zwei Jahre lang trugen Experten die Lössbodenschichten Zentimeter für Zentimeter ab, bis feststand: Der Obererdinger Spangenbarrenfund ist der umfangreichste seiner Art in ganz Europa.

Spangenbarren dienten in der Bronzezeit als Tauschmaterial und Primitivgeld. Mit Baumbast zu Bündeln geschnürt waren die Barren sorgfältig in der Erdhöhle aufgestapelt worden. Jeweils zehn schwere und leichtere Barren ergaben im Bündel zusammen stets annähernd etwa ein Kilogramm – vermutlich ein Zufallsbefund, denn ob in der Bronzezeit das Kilogramm als Gewichtseinheit in Gebrauch war, ist nicht bekannt. Sicher ist jedoch, dass bereits die Menschen vor 3700 Jahren eine Vorstellung vom Umgang mit dem Dezimalsystem hatten und der Oberdinger Fund Hinweise darauf gibt, dass der Zahl 10 beim Tauschen und Handeln Bedeutung zukam.

Kuper stammt aus unterschiedlichen Quellen

Zur Überraschung der Archäologen stammt das Kupfer der Spangenbarren aus unterschiedlichen Quellen: zum einen aus dem österreichischen Inntal bzw. dem slowakischen Erzgebirge, zum anderen aus Bergwerken am Mitterberg im Salzburger Land. Beide Kupfersorten wurden in den Bündeln vermischt, so dass die Barren offensichtlich bereits lange Wege zurückgelegt hatten, bevor sie in Oberding in die Erde gelegt wurden. Die Barren wurden mit Zinn zu Bronze verarbeitet, um Waffen, Werkzeug und Schmuck herzustellen. Zum anderen dienten sie als frühe Währung, lange vor der Einführung des Münzsystems.

Warum die Spangenbarren vergraben wurden, ist nicht bekannt. Sicher ist allerdings, dass sie nicht zufällig platziert wurden. Vielmehr stellt der Obererdinger Fund ein Hort oder Depot dar, den die Menschen der Bronzezeit anlegten, um die Spangenbarren vor Feinden zu verstecken oder um sie den Göttern zu opfern. Allerdings spricht die Abfallgrube, an deren Rand der Hort gefunden wurde, dafür, dass sich das Depot in der Nähe einer Siedlung befunden hat. Vielleicht waren die knapp 800 Spangenbarren aber auch nur der reiche Vorrat eines Händlers oder Handwerkers.