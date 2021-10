Größter bayerischer Silbermünzschatz in Augsburg entdeckt

Die Grabungen auf einem ehemaligen Industriegelände in Augsburg-Oberhausen haben schon einige besondere Funde aus der Römerzeit hervorgebracht, doch dieser ist besonders spektakulär: Archäologen haben dort den größten Fund an römischen Silbermünzen gemacht, der je in Bayern entdeckt wurde.

Silberschatz ruhte jahrhundertelang im Fluss

Er ist über 15 Kilo schwer und besteht aus tausenden Silbermünzen. Die Münzen, die nach Angaben der Stadt dem 1. und 2. Jahrhundert nach Christus zugeordnet werden können, lagen jahrhundertelang im Kies des alten Flussbetts der Wertach.

Am Mittwoch darf gestaunt werden: BR24 ist dabei

Am kommenden Mittwoch, den 20. Oktober soll der neue Sensationsfund der Öffentlichkeit präsentiert werden. BR24 wird dabei sein und live vom Fundort übertragen.

Immer wieder spektakuläre Funde

Schon vor über 100 Jahren wurden in Augsburg-Oberhausen römische Funde gemacht. Auch in den vergangenen Monaten gab es immer wieder spektakuläre Entdeckungen. So hat man im Juni dort den bislang ältesten Militärstützpunkt der Römer in Bayern nachgewiesen.