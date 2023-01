Seltene Erden: Rohstoff für Zukunftstechnologien

Eigentlich sind seltene Erden gar nicht so rar, wie ihr Name suggeriert. Allerdings sind sie in der Natur meist nur in geringer Konzentration zu finden. Seltene Erden sind Weichmetalle, die in oxidierter Form aus Erzen gewonnen werden können. Sie kommen nie isoliert vor, sondern immer im Verbund mit anderen seltenen Erden. Einzelne Metalle aus diesen Mischungen zu isolieren, ist daher immer mit Aufwand verbunden.

Welche seltenen Erden gibt es?

Insgesamt zählen 17 Metalle zu den seltenen Erden, darunter beispielsweise Thulium, Yttrium, Scandium oder Lanthan - unvertraute Namen für viele.

Wofür brauchen wir seltene Erden?

Seltene Erden sind besondere Metalle: Sie reagieren schnell, insbesondere mit Sauerstoff, und brennen leicht. Außerdem haben sie spezielle spektroskopische Eigenschaften. Diese machen die Seltenerdmetalle zum begehrten Rohstoff bei der Produktion von Katalysatoren, Batterien oder Metalllegierungen. Verwendet werden sie auch überall dort, wo starke Magneten benötigt werden, etwa in Elektromotoren oder Windrädern.

Ohne seltene Erden gäbe es keine Smartphones, keine Touchscreens. Dank seltener Erden konnten diese Geräte erst so klein werden. Und es gibt noch zahlreiche weitere Anwendungsfälle für seltene Erden.

Der Bedarf an diesen besonderen Metallen wird in Zukunft noch deutlich ansteigen. Gerade für Zukunftstechnologien und die angestrebte Energiewende werden immer mehr seltene Erden benötigt.

Wo gibt es seltene Erden?

Erze mit seltenen Erden gibt es auf der ganzen Welt, auch in Deutschland. Doch meist ist die Konzentration in den Vorkommen so gering, dass sich ein Abbau nicht lohnt. In China finden sich dagegen große Lagerstätten, in denen im großen Stil seltene Erden gefördert werden. Rund 90 Prozent der weltweit abgebauten seltenen Erden stammten 2019 aus China.

