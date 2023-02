Schlaue Vögel: Kakadus können Werkzeuge bauen und kombinieren

Die Goffinkakadus sind klein, ganz weiß und außerordentlich schlau: Sie stammen vom Archipel der Tanimbar-Inseln in Indonesien. In Gefangenschaft gehalten stellen sie selbstständig Werkzeuge her, um an Nahrung zu kommen. Und sie können sogar verschiedene Hilfsmittel kombinieren und sinnvoll nutzen. In einer neuen Studie in Wien, wurden diese Fähigkeiten der Kakadus bestätigt.

Kakadu kann Cashewnuss aus Plexiglaswürfel holen

Figaro, der weiße Kakadu, will eine Cashewnuss. Diese ist allerdings in einem Würfel aus Plexiglas eingesperrt und steht áuf einem kleinen Podest in der Mitte. Vorne im Glas ist zwar ein kleines Loch, das allerdings mit Folie zugeklebt ist. Das Gute: Vor der Box liegen zwei Werkzeuge - eine Art kurzer spitzer Zahnstocher aus Holz und ein weicher Strohhalm. Dieser ist zwar zu weich für die Folie, aber lang genug, um bis zur Cashewnuss zu reichen.

Cleverer Kakadu löst Aufgabe in mehreren Schritten

Figaro habe sofort das Stöckchen aus Holz hochgehoben und damit die Folie durchstoßen, beschreibt Alice Auersperg, Professorin für Kognitionsbiologie an der Veterinärmedizinuni Wien, den weiteren Verlauf des Versuchs. Danach habe der Kakadu versucht, damit weiter zu fischen aber gemerkt, dass das Stöckchen nicht lang genug ist. "Er ist einmal um die Box herumgegangen, um die Entfernung abzuschätzen, dann wieder zurück, hat dann das Stöckchen nochmal hochgehoben, aber es fallen gelassen, bevor er es hineingesteckt hat und hat sofort den Strohhalm genommen und sich die Nuss geholt", so die Verhaltensforscherin.

Papageien checken die Lage und planen die Lösung

In einem weiteren Versuch haben die Verhaltensforscher Zahnstocher und Strohhalm weit von der Box weggelegt. Die Papageien hätten erst einmal gecheckt, ob die Folie vor dem Loch intakt ist oder nicht. Und sich dann bei Bedarf, die Werkzeuge geholt. Entweder nur den Strohhalm, oder beides. Kein einfaches Unterfangen. Aber um nicht zweimal fliegen zu müssen, hätten sie beide Werkzeuge in den Schnabel genommen.

Kakadus basteln sich Werkzeuge und kombinieren sie geschickt

Die Forscher konnten mit diesem Versuch beweisen, dass der Gebrauch von Werkzeugen von den Goffinkakadus mehr als die Summe seiner Einzelteile ist. Sie können die Werkzeuge aufeinander abstimmen und bringen damit quasi ihre eigene Werkzeugkiste mit. Zusammenfassend kann man sagen, dass das technische Verständnis der Kakadus bisher unterschätzt wurde. Durch diese Studie konnten die Forscher zeigen, dass die Vögel neue Werkzeuge aus mehreren Komponenten erfinden und zusammenbauen können – eine weitere Fähigkeit, bei der sie den Primaten um nichts nachstehen.