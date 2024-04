Saharastaub: Auto reinigen, ohne den Lack zu beschädigen

Am vergangenen Wochenende wurde eine ordentliche Ladung an Saharastaub nach Europa geweht. Das hat in Deutschland zu einer außergewöhnlich hohen Feinstaubbelastung geführt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wurde der Tagesgrenzwert am Samstag im ganzen Land um das Zwei- bis Dreifache überschritten.

Saharastaub auf den Autos

Im Frühjahr haben solche Wetterereignisse Hochsaison. Ablagerungen der Sandkörnchen sind dann überall zu sehen: auf Gartenmöbeln, Balkonen und nicht zuletzt auf den Autos. Wer es nicht so genau nimmt mit einem blitzsauberen Auto, könnte die Staubschicht einfach ignorieren.

Sinnvoll ist das aber nicht, denn man läuft Gefahr, dass die Schicht von der Sonne "eingebrannt" wird, warnen Technik-Experten des ADAC. Deshalb sei es wichtig, den Wagen zu reinigen - allerdings erst, wenn der "Spuk" vorbei ist.

Nicht den Staub in den Autolack schmirgeln

Am besten ist es, den Wagen mit großzügig Wasser abzuwaschen oder abzuspritzen. Nur ist das vielerorts im privaten Bereich nicht erlaubt oder es fehlen schlicht die Möglichkeiten.

Nicht zu empfehlen ist es, den Staub einfach abzuwischen, denn dann können die feinen Sandpartikel auf dem Lack mit dem Schwamm oder mit dem Tuch verrieben werden und zu feinen Kratzern führen - so als wenn man im Groben mit einem Schmirgelpapier über den Lack gehen würde.

Auto lieber in der Waschstraße waschen

Deshalb empfiehlt es sich, in eine Waschstraße zu fahren. Dort wird der Staub mit ausreichend Wassereinsatz entfernt. Sollten Sie in eine SB-Waschanlage fahren, befreien Sie ihr Auto erst mit der Wasserdüse vom gröbsten Schmutz.

Allerdings erreicht die Reinigung in einer Waschanlage längst nicht alle Partien des Wagens, die von den feinsten Partikeln des Saharastaubs, der durch alle Ritzen dringt, eingestaubt wurden. Deswegen sollte man mit einem feuchten Lappen noch nacharbeiten.