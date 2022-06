Rekord bei Dawn Chorus: 13.500 Vogelstimmen aufgenommen

Teilnehmende aus Bayern haben 65 Prozent aller Aufnahmen beigesteuert. "Die Bayern lieben ihre Vögel und haben dieses Jahr zum erfolgreichsten Sammelzeitraum der gesamten Projektlaufzeit gemacht. Neben der puren Freude dem Vogelchor zu zuhören, leisten alle Teilnehmenden außerdem einen wichtigen Beitrag zur Biodiversitätsforschung und für den Artenschutz", sagt der LBV-Vorsitzende Norbert Schäffer.

Vogelstimmen verraten, wie sich die Umwelt verändert

Dawn Chorus - auf Deutsch Morgendämmerungs-Chor- ist ein Projekt des Biotopia Naturkundemuseums Bayern und des LBV. Ideal ist, wenn Menschen, die Vogelstimmen aufnehmen, das immer am gleichen Ort tun, zum Beispiel im eigenen Garten. Dann kann man über die Jahre hören, wie sich das Konzert verändert: Wenn abgeholzt, renaturiert oder ein Häuserblock abgerissen oder einer dazu kommt. Das wird sich auf die Vogelwelt auswirken, und der Gesang wird sich dadurch anders anhören, sagen Ornithologen.

Alle können Vogelstimmen aufnehmen

Die Aufnahmen sollte man möglichst in der Früh machen, wenn die Vögel ihre Konzerte geben und noch wenig Verkehrslärm ist, sagt die die Leiterin von Dawn Chorus, Lisa Gill: "Das Dawn Chorus Projekt lädt wirklich alle dazu ein mitzumachen. Man muss vorher keine Vogelstimmen kennen, man kann einfach loslegen. Alle Habitate sind dabei wichtig, also sowohl die Stadt mit Amseln, Spatzen und Grünfinken als auch die Habitate, die ein bisschen besonderer sind." Im Internet wird Dawn Chorus genauer erklärt. Es gibt auch eine App zum Projekt, mit der es am einfachsten geht, ein Vogelkonzert aufzunehmen und gleich hochzuladen.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!