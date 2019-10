Ocean Cleanup-Projekt sammelt erstmals Plastik aus dem Meer ein

Die Anlage sammelt den Müll aus einem Strömungswirbel im Pazifik (Great Pacific Garbage Patch), der zwischen Kalifornien und Hawaii liegt. Hier sammeln sich nach Schätzungen von Wissenschaftlern 1,8 Billionen Plastikteile. Das 600 Meter lange Sammelsystem besteht aus langen Röhren in U-Form und schwimmt auf der Wasseroberfläche. Daran ist ein Vorhang befestigt, der drei Meter lang ist. Weil die Barriere ansonsten nach unten offen ist, soll sie für Fische und andere Meerestiere ungefährlich sein.

Ocean Cleanup ungefährlich für Meerestiere

Die Röhren sind mit einem fallschirmartigen See-Anker verlangsamt, so dass schneller schwimmende Plastikteile in die Fangarme treiben können. In regelmäßigen Abständen kommen Schiffe und schöpfen das gesammelte Plastik ab. Der Testlauf im Pazifik wird im Dezember 2019 abgeschlossen sein, so Slat. Plastikmüll ist ein zunehmendes Problem in den Weltmeeren.

Für die Zukunft ist der Bau einer noch größeren Anlage geplant. Unterstützt wird das Projekt unter anderem von Unternehmen, Universitäten und der niederländischen Regierung, insgesamt hat Boyan Slat 30 Millionen Euro Förderung gesammelt.