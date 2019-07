Faktenfuchs: Muss all dieses Plastik wirklich sein?

1. Blumentöpfe aus Plastik

BR24-Nutzer Josef O. aus Karlstadt schreibt: "Alle Pflanzen in Garten- und Baumärkte werden in Plastiktöpfen verkauft. Könnte man nicht im Verkauf biologisch abbaubare Gefäße verwenden oder vorschreiben? Am besten wäre es, wenn man sie in die Erde mit einsetzen könnte. Selbst in meinem kleinen Garten entsteht dadurch viel Plastikabfall."

Das, was Josef O. sich wünscht, gibt es bereits: Töpfe aus Holzfasern werden mit einpflanzt. Die darin befindliche Pflanze kann durch die Topfwand hindurch wurzeln. Die Töpfe verrotten innerhalb einiger Monate.

Darüber hinaus gibt es Pflanztöpfe aus Bio-Kunststoffen, also Kunststoffen, die aus pflanzlichen Rohstoffen hergestellt werden. Viele Hersteller werben damit, dass solche Töpfe "biologisch abbaubar" sind. Biologisch abbaubar heißt allerdings nicht, dass sie kompostierbar sind. "Manche dieser Bio-Kunststoffe sind nur industriell kompostierbar, also bei Temperaturen von 60 bis 70 Grad", sagt Nico Arbeck, Experte für Biokunststoffe beim Centralen Agrar-Rohstoff Marketing und Energie-Netzwerk CARMEN in Straubing zu BR24. Der Kompostvorgang dauere dabei etwa vier Wochen. Auf dem Komposthaufen im heimischen Garten werden nur Temperaturen von 30-35 Grad erzielt, hier dauert die Kompostierung etwa ein Jahr. Wer also einen als "biologisch abbaubar" beworbenen Pflanztopf kauft, sollte sich erkundigen, ob der Topf aus leicht kompostierbarem Material besteht, zum Beispiel aus Polymilchsäuren (PLA).

Eine Alternative sind Mehrwegpflanztöpfe, die etwas stabiler sind als die Einwegpflanztöpfe. Im mittelfränkischen Schwabach gibt es zum Beispiel eine Gärtnerei, die seit diesem Jahr sechs Cent Pfand auf die Mehrwegpflanztöpfe erhebt. Seit der Einführung des Pfandsystems haben die Kunden nach Angaben von Geschäftsführer Heino Schwarz 70.000 Töpfe zurückgebracht, was einer Quote von 60 Prozent entspricht.

Wir wollten von zwei Pflanzencentern wissen, wie viele Plastiktöpfe sie verwenden und welche Alternativen sie im Angebot haben: Dehner teilte mit, dass es "wegen der Hochsaison momentan keine Kapazität gibt, Ihre Fragen zu beantworten". Pflanzen Kölle antwortete auch auf Nachfrage innerhalb von zwei Tagen nicht.