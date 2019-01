NASA-Sonde New Horizons schickt scharfe Bilder von Ultima Thule

Raumfahrt-Rekord mit Ultima Thule

Für die Raumfahrt ist Ultima Thule etwas ganz Besonderes, denn noch nie kam eine Sonde einem so fernen Objekt so nahe wie New Horizons am 1. Januar 2019, als die ehemalige Pluto-Sonde mit nur 3.500 Kilometern Abstand und mit einer Geschwindigkeit von 51.500 Kilometern pro Stunde an dem Brocken vorbeiflog.