Sanfte Energie Die Kraft der Sonne

Mehr als die Hälfte des verbrauchten Stroms aus Sonnenenergie - diesen Rekord hat Deutschland am 9. Juni 2014 aufgestellt, das hat das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE bekannt gegeben. An einem einzigen Tag sind 23,1 Gigawatt Solarstrom in das Netz eingespeist worden, das entsprach 50,6 Prozent des Tagesverbrauchs. Ein beachtlicher Anteil, auch wenn der 9. Juni ein Feiertag war, was insgesamt zu einem niedrigeren Stromverbrauch führte.