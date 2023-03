Meteoritenkrater in französischem Weingut entdeckt

Frank Brenker entdeckte einen alten Meteoritenkrater, und zwar durch einen kuriosen Zufall. Der Geologe und Professor an der Goethe-Universität Frankfurt machte in Südfrankreich Urlaub. Im Supermarkt stieß er auf eine Weinflasche mit einem außergewöhnlichen Etikett. "Domaine du Météore" stand darauf, daneben das Emblem eines herabstürzenden Meteoriten. Neugierig geworden, fuhr Brenker zum Weingut in der Nähe der Stadt Béziers in Südfrankreich. Eines der Rebenfelder befindet sich in einer runden Senke von etwa 220 Metern Durchmesser und 30 Metern Tiefe. Brenker war davon überzeugt, einen Einschlagkrater vor sich zu haben.

Meteoritenkrater im Weinberg – mehr als ein Werbe-Gag

Die Besitzer des Weinguts gehen schon lange davon aus, dass die Senke ein Meteoritenkrater ist. Zumindest nutzen sie die These als Marketing-Gag für ihren Wein. Wissenschaftlich erwiesen war das bisher aber nicht. Im Gegenteil: Schon in den 1950er-Jahren interessierten sich Geologen für diesen besonderen Weinberg. Damals widersprach eine Koryphäe auf dem Gebiet deren ersten Einschätzungen: Der Krater habe keinen echten Kraterrand, also sei die Senke nicht durch einen Einschlag entstanden, so die Begründung. Frank Brenker ließ sich davon nicht beirren. Möglicherweise könnte der Kraterrand durch die Erosion verschwunden sein, sagt der Geologe: "Wir sitzen hier am Fuße eines Gebirges, der Montagne Noir, aus der sehr viel Wasser rausgeführt wird. Das heißt, in dieser Ecke wird man so einen Kraterrand in sehr, sehr kurzer Zeit abtragen können."

Um zu beweisen, dass es sich doch um einen Meteoritenkrater handelt, nahm Brenker noch im Urlaub die ersten Gesteinsproben mit nach Frankfurt. Ein Jahr später suchte er mit Studenten und einem Geophysiker nach Bruchstücken des Meteoriten. Damit ließe sich der Einschlagkrater eindeutig beweisen. Die fand er zwar nicht. Dafür stieß er mithilfe eines Magneten auf Eisenoxidkügelchen, die durch die Hitze des Einschlags entstanden waren.