Kernfusion: Forschungsanlage in Greifswald erreicht neuen Rekord

Der Traum einer schier unerschöpflichen Energiequelle dank Kernfusion geht weiter: Die vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching und Greifswald betriebene Forschungsanlage Wendelstein 7-X in Greifswald hat einen neuen Rekord aufgestellt.

Nachdem die Maschine rund drei Jahre lang umgebaut worden war und seit 2022 wieder in Betrieb ist, teilte das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik nun mit, dass es gelungen sei, erstmals acht Minuten lang ein Plasma stabil in der Anlage zu halten. Damit befindet sich Wendelstein 7-X derzeit auf einem guten Weg, um seinen Zweck zu erfüllen: zu zeigen, dass man mit einer Anlage dieser Art einen voll funktionsfähigen Fusionsreaktor bauen könnte.

Unerschöpflich und klimaneutral: Kernfusion gilt als ideale Energiequelle

Die Kernfusion gilt seit Jahrzehnten als eigentlich ideale Energiequelle. Vereinfacht gesagt baut man dabei die Sonne im Miniaturformat nach. Unsere Sonne betreibt in ihrem Inneren Kernfusion, bei dem leichtere Atomkerne zu schwereren Atomkernen verschmelzen und dabei Energie freisetzen. Gelänge es, diesen Mechanismus auf der Erde kontrolliert in einem Kraftwerk nachzubauen, hätte man eine klimaneutrale Energiequelle, die nur sehr wenig Ausgangsmaterial braucht und die nicht mit all jenen Problemen geplagt ist, die bei Kernkraftwerken auftreten, die auf dem Prinzip der Kernspaltung funktionieren: etwa die Endlagerung jahrzehnte- und jahrhundertelang radioaktiven Mülls.

Trotz jahrzehntelanger Schwierigkeiten, eine künstliche Sonne nachzubauen, gibt es weltweit Bestrebungen dieser Art: In Frankreich entsteht der von einem internationalen Konsortium geplante Fusionsreaktor ITER. Auch ein bayerisches Start-up namens Marvel Fusion würde gerne mithilfe der Kernfusion Energie erzeugen.

Und erst vor einigen Monaten verkündete das Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) im US-Bundesstaat Kalifornien, mithilfe von laserbasierter Kernfusion erstmals mehr Energie aus der Verschmelzung von Atomkernen herauszuholen, als man hineingesteckt habe – auch wenn diese Art der Forschung eher militärischen als zivilen Zwecken dient.

Wendelstein 7-X betreibt selbst keine Kernfusion

Davon ist Wendelstein 7-X weit entfernt. Tatsächlich sind erfolgreiche Fusionsreaktionen gar nicht der Zweck der Anlage und finden dort auch nicht statt. "Die gibt es absichtlich nicht", sagt Hartmut Zohm vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching. "Wir betreiben die Anlage derzeit mit reinem Wasserstoff."

Obwohl dieser Wasserstoff während eines Versuchs, wie dem nun erfolgten Testlauf, bis auf rund 15 Millionen Grad Celsius erhitzt wird - was den Temperaturen im Inneren der Sonne entspricht - verschmelzen die Wasserstoffkerne dabei nicht miteinander. Fusionsreaktoren wie ITER streben zwar ähnliche Temperaturen an, aber werden ein Gemisch aus den Wasserstoffisotopen Deuterium und Tritium verwenden. Diese würden bei solch hohen Temperaturen nämlich durchaus miteinander verschmelzen und so Energie freisetzen.