Mehr als 500 "Ufo-Sichtungen" in den USA

Diese Zahl nicht-identifizierter Flugobjekte, viele davon in militärisch sensiblem Luftraum, nannte die Regierung in der am Donnerstag freigegeben Zusammenfassung eines Reports. Es gebe weiterhin keinen Beleg für außerirdisches Leben, das aber nach wie vor eine mögliche Bedrohung darstelle. Unter den 510 Objekten sind 144 zuvor bereits bekannte und 366 neue Berichte.

Spezielle Behörde in den USA kümmert sich um Sichtungen

Im vergangenen Jahr hatte das Verteidigungsministerium eine Einrichtung geschaffen, das All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), die dem ausschließlichen Zweck dient, Berichte über nicht-identifizierte Phänomene zu empfangen und zu analysieren. Viele der Meldungen wurden von Militärpiloten eingereicht. Das Büro arbeitet mit den Geheimdiensten zusammen, um die Zwischenfälle weitergehend zu bewerten.

Immer wieder Zwischenfälle in sensiblen Bereichen

Das Büro der Geheimdienstkoordinatorin Avril Haines hatte im vergangenen Jahr in einem Bericht befunden, dass es weiterhin in sensiblem oder eingeschränktem Luftraum zu entsprechenden Zwischenfällen komme, die mögliche Sicherheitsbedenken unterstrichen.

Ballonartige Objekte zur Spionage?

In der vertraulichen Version des Berichts wird aufgeschlüsselt, wie viele der Objekte in der Nähe von Orten gesichtet wurden, an denen Atomkraftwerke operieren oder Atomwaffen gelagert werden. Die Mehrheit der Objekte weise unauffällige Merkmale auf, sie könnten als unbemannte Flugsysteme oder ballonartige Objekte charakterisiert werden.

Mit Informationen von dpa