Klimaziele teils verfehlt: Was der Expertenrat bemängelt

Bereits Ende vergangenen Jahres kritisierte der Expertenrat für Klimafragen die Klimapolitik der Bundesregierung, insbesondere die des Verkehrs- und des Bauministeriums. Dabei betonten die fünf unabhängigen Sachverständigen um den Leiter des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme, Hans-Martin Henning, dass bei einer Beibehaltung des aktuellen Kurses die Klimaziele für 2030 kaum erreichbar seien.

Expertenrat: Weniger Treibhausgase, Klimaziele trotzdem teils verfehlt

Diese Einschätzung wurde nun weitestgehend bekräftigt. Der Expertenrat prüfte die durch das Umweltbundesamt erstellten Daten der deutschen Treibhausgasemissionen für 2022 und kommt nun zu einem ernüchternden Fazit: Obwohl in Deutschland 2022 weniger Treibhausgase ausgestoßen wurden als 2021, seien die Klimaziele für das vergangene Jahr nur teilweise erreicht worden. Die Sektoren Verkehr und Gebäude verfehlten ihre Ziele erneut. Das Klimaschutzgesetz gibt jedem Sektor für jedes Jahr konkrete CO2-Obergrenzen vor. Der Expertenrat warnt deshalb vor der geplanten Aufweichung des Klimagesetzes. Angesichts der enormen Herausforderungen, die es in den kommenden Jahren bis 2030 zu bewältigen gelte, so die stellvertretende Vorsitzende Brigitte Knopf, sei dies besonders kritisch zu beurteilen.

Laut den Berechnungen des Umweltbundesamtes (UBA), die nun vom Expertenrat für Klimafragen weitestgehend bestätigt wurden, sanken die Treibhausgasemissionen in Deutschland im Jahr 2022 um 1,9 Prozent auf etwa 746 Millionen Tonnen. Dies sind rund 15 Millionen Tonnen weniger als im Vorjahr. Für diese Verminderung spiele der Ukraine-Krieg eine wesentliche Rolle. Denn so sei das Wirtschaftswachstum dieses Jahr geringer als erwartet ausgefallen. So steht es im Prüfpapier des Expertenrates. Laut UBA sind die Emissionen seit 1990 in Deutschland um 40,4 Prozent gesunken. Die endgültigen Werte sind jedoch erst zu Beginn des nächsten Jahres verfügbar.

Sektoren: Energiewirtschaft erreicht Klimaziel nur knapp

Der Blick auf ausgewählte Sektoren zeigt: Obwohl die Energiewirtschaft das Sektorziel knapp unterbieten konnte, stiegen die Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Vorjahr um 10,7 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente an. Damit ist in diesem Sektor zum zweiten Mal in Folge ein Anstieg nachweisbar, nachdem die Emissionen zwischen 2013 und 2021 stetig gesunken waren. Die Hauptursache dafür sieht der Expertenrat in einer Verschiebung im Strommix hin zu Braun- und Steinkohle, die zu einem höheren Emissionsfaktor der Stromerzeugung geführt habe. Dies sei vor allem durch den starken Anstieg der Gaspreise infolge des Ukraine-Krieges verursacht worden. Zusammenfassend betont der Expertenrat: Es sei sehr knapp gewesen, dass der Energiesektor sein Emissionsziel habe erreichen können.

Industriesektor mit deutlicher CO2-Emissionsminderung

Dem Industriesektor gelang es, 2022 den jährlichen Grenzwert um 12,7 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente zu unterschreiten. Auch der Vergleich zum Vorjahr zeigt, dass hier eine wesentliche Emissionsreduzierung vonstattenging, mit minus 10,4 Prozent (19 Millionen Tonnen) im Vergleich zu 2021. Der Expertenrat für Klimafragen vermutet, dass dieser Rückgang ebenfalls im Wesentlichen auf energiepreisbedingte Produktionsrückgänge zurückzuführen ist. Dennoch wird befürchtet, dass die im Jahr 2022 erzielten CO2-Einsparung nur kurzfristig zu halten ist und bei einer raschen Erholung der energieintensiven Industrie wieder verloren gehen könnte.