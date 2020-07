Klimageschichte: Erderwärmung verstärkt Überschwemmungen

Weltweit richten Flüsse, die über die Ufer treten, pro Jahr einen Schaden von geschätzt rund 90 Milliarden Euro an, Tendenz steigend. Unklar war bisher, ob sich Europa gerade in einer längeren Phase mit vielen Hochwasserereignissen befindet. Wissenschaftler um Günter Blöschl, Professor für Wasserbau und Ingenieurhydrologie an der Technischen Universität Wien, konnten nun belegen, dass die letzten drei Jahrzehnte zu den hochwasserreichsten Perioden in Europa in den vergangenen 500 Jahren zählen. An der Studie, die in der Fachzeitschrift Nature erschienen ist, waren insgesamt 34 Forschungsgruppen beteiligt. Nach ihren Untersuchungen haben die Überschwemmungen in den vergangenen Jahrzehnten oft ein größeres Ausmaß. Außerdem traten Überschwemmungen früher häufiger in kalten Phasen auf. Heute ist die globale Erwärmung eine der Hauptursachen für die steigende Zahl.

Die Merkmale der Überschwemmungen der letzten Jahrzehnte sind anders als die in vergangenen Jahrhunderten." Alberto Viglione, Politecnico di Torino, Co-Autor der Studie.