Bayerisches Startup möchte ab 2030 Kernfusions-Reaktoren bauen

Es ist der jahrzehntelange Traum von einer unerschöpflichen Energiequelle: die Kernfusion. Sie könnte laut Experten viele unserer Energieprobleme lösen. Nun kam die Nachricht, dass Forscherinnen und Forschern in Kalifornien erstmals der große Coup gelungen ist: Sie haben mittels Kernfusion geschafft, dass mehr Energie freigesetzt wird, als vorher an Energie vorhanden war. Diese spezielle Forschung zu Kernfusion findet aber nicht nur in Kalifornien statt, sondern auch hier in Bayern.

Menschheit versucht Sonne zu imitieren

Seit Jahrmilliarden macht die Sonne nichts Anderes als das, was nun in Kalifornien passiert ist: Kernfusion. In der Sonne nämlich verschmelzen Wasserstoffteilchen und das setzt Energie frei. Die Menschheit versucht diesen Effekt nachzuahmen – also Atomkerne so zu erhitzen, dass sie verschmelzen und Energie freisetzen. Die Forscherinnen und Forscher in Kalifornien haben dies mithilfe von Laserstrahlen geschafft.

Münchner Startup erforscht laserbasierte Kernfusion

Auch in Bayern wird an einer solchen laserbasierten Kernfusion geforscht, nämlich beim Münchner Startup Marvel Fusion. Durch die Fusion hätte man eine saubere, CO2-freie und sichere Energiequelle, ohne langlebigen radioaktiven Abfall, betont Marvel Fusion-Sprecherin Heike Freund. Das sei "genau die Energiequelle, die wir hier am Wirtschaftsstandort Deutschland bräuchten". In dem Unternehmen, das es seit drei Jaren gibt, sind sechzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Selber Effekt, andere Erhitzung: Magnetbasierte Kernfusion

Ein anderer Ansatz ist die magnetbasierte Kernfusion. Hier wird das fusionsfähige Material, in dem Fall Plasma aus Atomkernen, eingesperrt. Mit starken Magneten soll es erhitzt werden, sodass die Kerne verschmelzen. Daran forscht zum Beispiel das Max-Planck-Institut für Plasma-Physik in Garching. "Das ist eigentlich der Hauptpunkt – zu verstehen, wie kommt man dazu, das Plasma heiß zu machen und bei diesen hohen Temperaturen zu halten", erklärt der Plasma-Physik Bereichsleiter Professor Hartmut Zohm. Dies sei die entscheidende Forschung in seinem Institut.

Weltweit nur 30 Unternehmen, die an Kernfusion forschen

Neben verschiedenen Universitäten gibt es laut Heike Freund weltweit nur dreißig privatwirtschaftliche Firmen, die sich mit laser- und magnetbasierter Kernfusion befassen; lediglich drei haben sich auf die laserbasierte Kernfusion spezialisiert. Um die laserbasierte Kernfusion besser zu erforschen, kooperiert das Münchner Startup Marvel Fusion seit diesem Jahr mit der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität (LMU). "An der LMU steht eine der stärksten Laseranlagen in Europa", sagt Marvel Fusion-Sprecherin Heike Freund. In den kommenden Monaten soll dieser Laser weiter optimiert werden. "Bei Lasern bedeutet das zum Beispiel: bessere Spiegel und bessere Optiken, die eingebaut werden."

Marvel Fusion will ab 2030 erste Reaktoren bauen

Das Münchner Startup Marvel Fusion kann sich vorstellen, ab 2030 erste kommerzielle Kernfusions-Kraftwerke zu bauen. "Wir haben hier am Standort München die besten Laser-Wissenschaftler, Plasmaphysiker, aber auch Unternehmer zusammengezogen", so Freund. Schon jetzt gebe es zahlreiche Reaktor- und Kraftwerkskonzepte. "In unserem Fall kann man sich das so vorstellen, dass ein Laser zehnmal pro Sekunde in einen Reaktor reinschießt und eine Fusionsreaktion auslöst." Im Sommer habe es diesbezüglich erfolgsversprechende "Experimente" gegeben.