Homo heidelbergensis jagte schon vor 300.000 Jahren mit Wurfholz

Ob es vor 300.000 Jahren schon den Homo sapiens gab, ist noch nicht abschließend geklärt, aber der Neandertaler (Homo neandertalensis) und dessen Vorfahr, der Homo heidelbergensis, sie lebten zu dieser Zeit schon in Europa. Im heutigen Schöningen in Niedersachsen gibt es ein Paradies für Paläontologen - denn hier finden sich so viele Gegenstände aus der Zeit des Heidelbergensis wie sonst an keiner anderen Stelle auf der Welt.

"Ich habe den tollsten Job der Welt. Die Chance, so ein Objekt auszugraben, das als letztes vor 300.000 Jahren ein Vertreter des Homo heidelbergensis in der Hand hatte, ist beeindruckend." Dr. Jordi Serangeli, Archäologe, Universität Tübingen

Stab aus Holz überdauerte 300.000 Jahre

Normalerweise finden Forscher der Vorgeschichte Fossilien, also versteinerten Knochen. Es bleibt ihnen oft auch kaum etwas anderes übrig, denn nur wenige Materialien überdauern die Jahrtausende. Vor allem Holz ist äußerst selten. In Schöningen dagegen finden der örtliche Grabungsleiter Jordi Serangeli und seine Mitarbeiter erstaunlich viel prähistorisches Holz. Die Objekte sind damals nämlich im Wasser versunken und so luftdicht im Sediment abgeschlossen worden.

"Nur dank der fabelhaft guten Erhaltungsbedingungen in wassergesättigten Seeufersedimenten in Schöningen können wir die Evolution der Jagd und die vielfältige Nutzung von Holzwerkzeugen dokumentieren." Prof. Nicholas Conard, Universität Tübingen

Weil kein Sauerstoff an das Holz kommt, wird es nicht zersetzt. Jetzt haben die Forscher einen Stab analysiert, den sie im Jahr 2016 entdeckt haben und der viel über die Intelligenz unseres Vorfahren aussagen kann. Die genaue Untersuchung wurde in der Zeitschrift Nature Ecology & Evolution veröffentlicht (doi: 10.1038/s41559-020-1139-0).

Wurfholz des Homo heidelbergensis

Der Stab aus Fichtenholz ist 64,5 Zentimeter lang, wiegt 264 Gramm und ist fast vollständig erhalten, auch wenn er an einer Stelle gebrochen ist. Was ihn so besonders macht? Er wurde aufwändig bearbeitet: die Rinde entfernt, seine Oberfläche geschliffen oder geglättet, die kleinen Ästchen entlang seiner Länge entfernt, die beiden Enden zugespitzt. Und er ist asymmetrisch - die eine Seite etwas gebogen, die andere flacher - die Hominiden haben den Fichtenstab mit steinernem Werkzeug bearbeitet. Das macht ihn zu einem perfekten Jagdinstrument, einem Wurfstock.

„Sie sind effektive Waffen über verschiedene Entfernungen, unter anderem bei der Jagd auf Wasservögel.“ Dr. Jordi Serangeli, Archäologe, Universität Tübingen

Knochen von Schwänen und Enten sind aus der Fundschicht auch gut belegt. Darüber hinaus könnten unsere Vorfahren damit auch Pferde aufgeschreckt haben, die häufig am Schöniger Seeufer gejagt wurden.